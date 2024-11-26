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Уходящая администрация США идет к эскалации на Украине, заявил Песков - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241126/eskalatsiya-853090213.html
Уходящая администрация США идет к эскалации на Украине, заявил Песков
Уходящая администрация США идет к эскалации на Украине, заявил Песков - 26.11.2024, ПРАЙМ
Уходящая администрация США идет к эскалации на Украине, заявил Песков
Москва с обеспокоенностью фиксирует дальнейшую эскалацию украинского конфликта, которую подпитывает уходящая администрация Шатов, подчеркнул пресс-секретарь... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T12:34+0300
2024-11-26T12:34+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
сша
украина
эскалация
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Москва с обеспокоенностью фиксирует дальнейшую эскалацию украинского конфликта, которую подпитывает уходящая администрация Шатов, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее координатор Белого дома Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней". Причиной такого решения Вашингтон назвал право Киева на самооборону."И по-прежнему мы с обеспокоенностью констатируем, что уходящая администрация Вашингтона предпочитает продолжать идти по пути дальнейшей эскалации", - объяснил Песков, комментируя вопрос журналистов о возможности применения США дальнобойного оружия против России на фоне испытаний "Орешника". Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о нанесенных 19 ноября ударах по объектам в Курской и Брянской областях. При этом Украина применила поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение ВСУ американского и британского оружия, а также ракет дальнего радиуса действия, президент России Владимир Путин заявил о нанесении комбинированного удара по объекту в Украине. Вместе с тем, был успешно испытан новейший российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".
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дмитрий песков, сша, украина, эскалация
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, США, УКРАИНА, эскалация
12:34 26.11.2024
 
Уходящая администрация США идет к эскалации на Украине, заявил Песков

Песков: РФ констатирует, что уходящая администрация США идет к эскалации на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США
Выступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Москва с обеспокоенностью фиксирует дальнейшую эскалацию украинского конфликта, которую подпитывает уходящая администрация Шатов, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее координатор Белого дома Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней". Причиной такого решения Вашингтон назвал право Киева на самооборону.
"И по-прежнему мы с обеспокоенностью констатируем, что уходящая администрация Вашингтона предпочитает продолжать идти по пути дальнейшей эскалации", - объяснил Песков, комментируя вопрос журналистов о возможности применения США дальнобойного оружия против России на фоне испытаний "Орешника".
Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о нанесенных 19 ноября ударах по объектам в Курской и Брянской областях. При этом Украина применила поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение ВСУ американского и британского оружия, а также ракет дальнего радиуса действия, президент России Владимир Путин заявил о нанесении комбинированного удара по объекту в Украине. Вместе с тем, был успешно испытан новейший российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".
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Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковСШАУКРАИНАэскалация
 
 
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