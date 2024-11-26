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"Эффект домино". На Украине испугались повторения одного сценария на фронте
"Эффект домино". На Украине испугались повторения одного сценария на фронте - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Эффект домино". На Украине испугались повторения одного сценария на фронте
Освобождение ВС России Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике может поспособствовать обвалу целого фронта украинской стороны на южном направлении,... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T09:33+0300
2024-11-26T09:33+0300
2024-11-26T09:33+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Освобождение ВС России Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике может поспособствовать обвалу целого фронта украинской стороны на южном направлении, передает "Страна.ua" в Telegram-канале."Падение Новоселки может вызвать эффект домино на всем южном фронте. Так как это позволит россиянам развить наступление на запад в сторону Днепропетровской и Запорожской областей", — следует из заявления.Авторы статьи отметили, что существует риск повторения сценария взятия Очеретино, считавшегося важнейшим оборонным пунктом ВСУ рядом с Авдеевкой. Его освобождение позволило российским военным успешно продвинуться на этом направлении, нарастив наступление.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, ВС России
"Эффект домино". На Украине испугались повторения одного сценария на фронте
Страна.ua: освобождение Великой Новоселки может обвалить южный фронт ВСУ
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Освобождение ВС России Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике может поспособствовать обвалу целого фронта украинской стороны на южном направлении, передает "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Падение Новоселки может вызвать эффект домино на всем южном фронте. Так как это позволит россиянам развить наступление на запад в сторону Днепропетровской и Запорожской областей", — следует из заявления.
Авторы статьи отметили, что существует риск повторения сценария взятия Очеретино, считавшегося важнейшим оборонным пунктом ВСУ рядом с Авдеевкой. Его освобождение позволило российским военным успешно продвинуться на этом направлении, нарастив наступление.
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