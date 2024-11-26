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"Не хватает нормальных командиров": в ВСУ забили тревогу из-за Курахово
"Не хватает нормальных командиров": в ВСУ забили тревогу из-за Курахово - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Не хватает нормальных командиров": в ВСУ забили тревогу из-за Курахово
Украинские военные не могут удержать наступление ВС России на Кураховском направлении, пожаловался солдат ВСУ Станислав Бунятов, его заявление приводит издание... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T17:26+0300
2024-11-26T17:26+0300
2024-11-26T17:26+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Украинские военные не могут удержать наступление ВС России на Кураховском направлении, пожаловался солдат ВСУ Станислав Бунятов, его заявление приводит издание "Страна.ua"."Не хватает расчетов FPV, аэроразведки, не хватает дронов, не хватает снарядов на арту, не хватает мотивации бойцам, не хватает нормальных командиров", — возмутился он.Бунятов отметил, что украинские подразделения испытывают острую нехватку вооружений и личного состава, а потому терпят крупные поражения в бою. При этом Курахово имеет важное оперативное значение. Освобождение города обеспечит российским войскам продвижение к западной границе Донецкой Народной Республики.
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всу, украина, нехватка
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, Нехватка
"Не хватает нормальных командиров": в ВСУ забили тревогу из-за Курахово
Солдат ВСУ Бунятов заявил об обрушении фронта на Кураховском направлении
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Украинские военные не могут удержать наступление ВС России на Кураховском направлении, пожаловался солдат ВСУ Станислав Бунятов, его заявление приводит издание "Страна.ua".
"Не хватает расчетов FPV, аэроразведки, не хватает дронов, не хватает снарядов на арту, не хватает мотивации бойцам, не хватает нормальных командиров", — возмутился он.
Бунятов отметил, что украинские подразделения испытывают острую нехватку вооружений и личного состава, а потому терпят крупные поражения в бою. При этом Курахово имеет важное оперативное значение. Освобождение города обеспечит российским войскам продвижение к западной границе Донецкой Народной Республики.
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