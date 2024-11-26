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Посольство РФ в Индонезии заявило, что не получало обращений по картам ГПБ - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Посольство РФ в Индонезии заявило, что не получало обращений по картам ГПБ
Посольство РФ в Индонезии заявило, что не получало обращений по картам ГПБ - 26.11.2024, ПРАЙМ
Посольство РФ в Индонезии заявило, что не получало обращений по картам ГПБ
Российские граждане не обращались в посольство с жалобами на прекращение работы карт UnionPay Газпромбанка в Индонезии, сообщили агентству РИА Новости в... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T15:02+0300
2024-11-26T15:02+0300
россия
санкции против рф
индонезия
газпромбанк
unionpay
бали
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ДЖАКАРТА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российские граждане не обращались в посольство с жалобами на прекращение работы карт UnionPay Газпромбанка в Индонезии, сообщили агентству РИА Новости в российской дипмиссии. Карты UnionPay ГПБ перестали работать на территории Индонезии после включения кредитной организации в санкционный список Минфина США. Услуги снятия наличных и оплаты через терминал стали недоступны по всей стране. Больше всего граждане РФ столкнулись с осложнениями на острове Бали. В дипмиссии заявили, что обращений от находящихся в Индонезии соотечественников по вопросу прекращения работы здесь банковских карт ГПБ в платежной сети UnionPay не зарегистрировано. Вашингтон 21 ноября ввел санкции против Газпромбанка и шести его зарубежных дочерних структур. ГПБ после включения в санкционный список Минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за границей. В субботу ГПБ разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября его карты отключены от платежной системы UnionPay.
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россия, санкции против рф, индонезия, газпромбанк, unionpay, бали
РОССИЯ, санкции против РФ, ИНДОНЕЗИЯ, Газпромбанк, UnionPay, Бали
15:02 26.11.2024
 
Посольство РФ в Индонезии заявило, что не получало обращений по картам ГПБ

Посольство РФ в Индонезии: обращения по проблемам с картами ГПБ не поступали

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка к открытию Петербургского экономического форума
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ДЖАКАРТА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российские граждане не обращались в посольство с жалобами на прекращение работы карт UnionPay Газпромбанка в Индонезии, сообщили агентству РИА Новости в российской дипмиссии.
Карты UnionPay ГПБ перестали работать на территории Индонезии после включения кредитной организации в санкционный список Минфина США. Услуги снятия наличных и оплаты через терминал стали недоступны по всей стране. Больше всего граждане РФ столкнулись с осложнениями на острове Бали.
В дипмиссии заявили, что обращений от находящихся в Индонезии соотечественников по вопросу прекращения работы здесь банковских карт ГПБ в платежной сети UnionPay не зарегистрировано.
Вашингтон 21 ноября ввел санкции против Газпромбанка и шести его зарубежных дочерних структур. ГПБ после включения в санкционный список Минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за границей. В субботу ГПБ разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября его карты отключены от платежной системы UnionPay.
Работа отделения Газпромбанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
Эксперт рассказал, каким странам может понадобиться снятие санкций с ГПБ
14:46
 
РОССИЯсанкции против РФИНДОНЕЗИЯГазпромбанкUnionPayБали
 
 
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