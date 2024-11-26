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Посольство РФ в Индонезии заявило, что не получало обращений по картам ГПБ

Посольство РФ в Индонезии заявило, что не получало обращений по картам ГПБ - 26.11.2024, ПРАЙМ

Посольство РФ в Индонезии заявило, что не получало обращений по картам ГПБ

Российские граждане не обращались в посольство с жалобами на прекращение работы карт UnionPay Газпромбанка в Индонезии, сообщили агентству РИА Новости в... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T15:02+0300

2024-11-26T15:02+0300

2024-11-26T15:02+0300

россия

санкции против рф

индонезия

газпромбанк

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бали

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ДЖАКАРТА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российские граждане не обращались в посольство с жалобами на прекращение работы карт UnionPay Газпромбанка в Индонезии, сообщили агентству РИА Новости в российской дипмиссии. Карты UnionPay ГПБ перестали работать на территории Индонезии после включения кредитной организации в санкционный список Минфина США. Услуги снятия наличных и оплаты через терминал стали недоступны по всей стране. Больше всего граждане РФ столкнулись с осложнениями на острове Бали. В дипмиссии заявили, что обращений от находящихся в Индонезии соотечественников по вопросу прекращения работы здесь банковских карт ГПБ в платежной сети UnionPay не зарегистрировано. Вашингтон 21 ноября ввел санкции против Газпромбанка и шести его зарубежных дочерних структур. ГПБ после включения в санкционный список Минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за границей. В субботу ГПБ разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября его карты отключены от платежной системы UnionPay.

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россия, санкции против рф, индонезия, газпромбанк, unionpay, бали