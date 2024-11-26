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В России появился новый бестселлер среди иномарок
В России появился новый бестселлер среди иномарок - 26.11.2024, ПРАЙМ
В России появился новый бестселлер среди иномарок
Самым продаваемым зарубежным автомобилем в России по итогам 47-й недели текущего года стал кроссовер Chery Tiggo 4 PRO, сообщило агентство "Автостат". | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T14:39+0300
2024-11-26T14:39+0300
2024-11-26T14:39+0300
экономика
авто
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иномарки
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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Самым продаваемым зарубежным автомобилем в России по итогам 47-й недели текущего года стал кроссовер Chery Tiggo 4 PRO, сообщило агентство "Автостат".По данным экспертов агентства, в течение 18-24 ноября в РФ продали 1164 новых Chery Tiggo 4 PRO, что позволило данной модели впервые стать самой популярной иномаркой, а также выйти на четвертое место в общем рейтинге самых продаваемых в нашей стране авто."Автостат" напомнил, что в период с 25-й по 46-ю неделю самой продаваемой в России иномаркой был кроссовер Haval Jolion. В общем рейтинге выше Chery Tiggo 4 PRO по итогам 47-й недели оказались отечественные LADA Granta (3546 штук), LADA Vesta (1933 штуки) и LADA Largus (1245 штук), а пятое место занял кроссовер Haval Jolion (1071 штука), сообщило агентство.
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авто, россия, иномарки, продажи автомобилей
Экономика, Авто, РОССИЯ, иномарки, продажи автомобилей
В России появился новый бестселлер среди иномарок
"Автостат": самой популярной иномаркой в России стала Chery Tiggo 4 Pro
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ.
Самым продаваемым зарубежным автомобилем в России по итогам 47-й недели текущего года стал кроссовер Chery Tiggo 4 PRO, сообщило агентство "Автостат"
.
По данным экспертов агентства, в течение 18-24 ноября в РФ продали 1164 новых Chery Tiggo 4 PRO, что позволило данной модели впервые стать самой популярной иномаркой, а также выйти на четвертое место в общем рейтинге самых продаваемых в нашей стране авто.
"Автостат" напомнил, что в период с 25-й по 46-ю неделю самой продаваемой в России иномаркой был кроссовер Haval Jolion.
В общем рейтинге выше Chery Tiggo 4 PRO по итогам 47-й недели оказались отечественные LADA Granta (3546 штук), LADA Vesta (1933 штуки) и LADA Largus (1245 штук), а пятое место занял кроссовер Haval Jolion (1071 штука), сообщило агентство.
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