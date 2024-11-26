https://1prime.ru/20241126/ipoteka-853090863.html

В СВР объяснили стремление Запада заморозить украинский конфликт

В СВР объяснили стремление Запада заморозить украинский конфликт - 26.11.2024, ПРАЙМ

В СВР объяснили стремление Запада заморозить украинский конфликт

На Западе ведутся дискуссии о заморозке украинского конфликта, поскольку российская сторона владеет инициативой на фронте, считает глава Службы внешней разведки | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T12:48+0300

2024-11-26T12:48+0300

2024-11-26T13:02+0300

спецоперация на украине

запад

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. На Западе ведутся дискуссии о заморозке украинского конфликта, поскольку российская сторона владеет инициативой на фронте, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Такие дискуссии в западных столицах связаны с тем, что стратегическая инициатива на поле боя полностью принадлежит российской армии", - объяснил он журналистам после совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

https://1prime.ru/20241126/eskalatsiya-853090213.html

запад

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запад