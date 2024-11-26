https://1prime.ru/20241126/kabmin-853085415.html
Кабмин хочет разрешить оформлять самозапрет на кредиты через "Госуслуги"
Кабмин хочет разрешить оформлять самозапрет на кредиты через "Госуслуги" - 26.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин хочет разрешить оформлять самозапрет на кредиты через "Госуслуги"
Кабмин в рамках законопроекта по борьбе с кибермошенничеством хочет разрешить гражданам самозапрет на оформление кредитов через "Госуслуги" или приложение... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T10:02+0300
2024-11-26T10:02+0300
2024-11-26T10:07+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Кабмин в рамках законопроекта по борьбе с кибермошенничеством хочет разрешить гражданам самозапрет на оформление кредитов через "Госуслуги" или приложение банков, снять его можно будет в банке или МФЦ, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко."Предусматривается возможность для граждан удаленно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя – через портал госуслуг или приложение банков. Снять это ограничение можно будет при личном посещении МФЦ или отделения банка", - сказал он.Кроме того, кредитные организации будут обязаны проводить более тщательную проверку заемщиков, включая анализ кредитной истории, банковского счета, на который планируется перевод денежных средств, и запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц.При этом, если человек сменил свои учетные данные или была зафиксирована утечка его персональных данных, будет срабатывать временная "заморозка" на выдачу займов онлайн, то есть какое-то время оформить кредит будет невозможно.
https://1prime.ru/20240412/kredity-847340746.html
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россия, кредит
Экономика, РОССИЯ, кредит
Кабмин хочет разрешить оформлять самозапрет на кредиты через "Госуслуги"
Григоренко: граждане смогут самозапретить оформление кредита через "Госуслуги"
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Кабмин в рамках законопроекта по борьбе с кибермошенничеством хочет разрешить гражданам самозапрет на оформление кредитов через "Госуслуги" или приложение банков, снять его можно будет в банке или МФЦ, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Предусматривается возможность для граждан удаленно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя – через портал госуслуг или приложение банков. Снять это ограничение можно будет при личном посещении МФЦ или отделения банка", - сказал он.
Кроме того, кредитные организации будут обязаны проводить более тщательную проверку заемщиков, включая анализ кредитной истории, банковского счета, на который планируется перевод денежных средств, и запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц.
При этом, если человек сменил свои учетные данные или была зафиксирована утечка его персональных данных, будет срабатывать временная "заморозка" на выдачу займов онлайн, то есть какое-то время оформить кредит будет невозможно.
ЦБ РФ предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита