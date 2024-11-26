https://1prime.ru/20241126/katastrofa-853088416.html

"Рецепт катастрофы". В США забили тревогу после заявления НАТО о России

"Рецепт катастрофы". В США забили тревогу после заявления НАТО о России - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Рецепт катастрофы". В США забили тревогу после заявления НАТО о России

Стремление НАТО инвестировать в способность наносить точечные удары по России приведет к катастрофе, так как альянс имеет слабую оборонную промышленность и... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T11:32+0300

2024-11-26T11:32+0300

2024-11-26T11:32+0300

спецоперация на украине

сша

россия

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стремление НАТО инвестировать в способность наносить точечные удары по России приведет к катастрофе, так как альянс имеет слабую оборонную промышленность и ограниченные финансы. Такое мнение в социальной сети Х выразил экс-разведчик США Скотт Риттер."НАТО пытается угнаться (за Россией. — Прим. ред.) с пустым банковским счетом и слабой оборонной промышленностью", — отметил он в ответ на слова адмирала Роба Бауэра, который призвал финансировать возможность точечно бить по российской территории.Риттер назвал такую идею "рецептом катастрофы".Ранее глава государства Владимир Путин отметил, что прямое вмешательство стран НАТО в украинский конфликт изменит суть ситуации и заставит Россию принимать решения, основываясь на имеющихся угрозах.

https://1prime.ru/20241126/front-853084760.html

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сша, россия