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"Рецепт катастрофы". В США забили тревогу после заявления НАТО о России
"Рецепт катастрофы". В США забили тревогу после заявления НАТО о России - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Рецепт катастрофы". В США забили тревогу после заявления НАТО о России
Стремление НАТО инвестировать в способность наносить точечные удары по России приведет к катастрофе, так как альянс имеет слабую оборонную промышленность и... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T11:32+0300
2024-11-26T11:32+0300
2024-11-26T11:32+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стремление НАТО инвестировать в способность наносить точечные удары по России приведет к катастрофе, так как альянс имеет слабую оборонную промышленность и ограниченные финансы. Такое мнение в социальной сети Х выразил экс-разведчик США Скотт Риттер."НАТО пытается угнаться (за Россией. — Прим. ред.) с пустым банковским счетом и слабой оборонной промышленностью", — отметил он в ответ на слова адмирала Роба Бауэра, который призвал финансировать возможность точечно бить по российской территории.Риттер назвал такую идею "рецептом катастрофы".Ранее глава государства Владимир Путин отметил, что прямое вмешательство стран НАТО в украинский конфликт изменит суть ситуации и заставит Россию принимать решения, основываясь на имеющихся угрозах.
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сша, россия
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ
"Рецепт катастрофы". В США забили тревогу после заявления НАТО о России
Риттер: заявление адмирала Бауэра об ударах по России приведет к катастрофе
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ.
Стремление НАТО инвестировать в способность наносить точечные удары по России приведет к катастрофе, так как альянс имеет слабую оборонную промышленность и ограниченные финансы. Такое мнение в социальной сети Х выразил
экс-разведчик США Скотт Риттер.
"НАТО пытается угнаться (за Россией. — Прим. ред.) с пустым банковским счетом и слабой оборонной промышленностью", — отметил он в ответ на слова адмирала Роба Бауэра, который призвал финансировать возможность точечно бить по российской территории.
Риттер назвал такую идею "рецептом катастрофы".
Ранее глава государства Владимир Путин отметил, что прямое вмешательство стран НАТО в украинский конфликт изменит суть ситуации и заставит Россию принимать решения, основываясь на имеющихся угрозах.
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