Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские банки нарастили корпоративное кредитование на 2,3 процента - 26.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241126/kreditovanie-853106818.html
Российские банки нарастили корпоративное кредитование на 2,3 процента
Российские банки нарастили корпоративное кредитование на 2,3 процента - 26.11.2024, ПРАЙМ
Российские банки нарастили корпоративное кредитование на 2,3 процента
Российские банки в октябре нарастили корпоративное кредитование на 2,3%, розничное – на 0,4%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T19:41+0300
2024-11-26T19:41+0300
экономика
россия
банки
корпоративное кредитование
https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_0:20:1501:864_1920x0_80_0_0_4712dc3ee2a223d3c3c72584cdcde7d4.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российские банки в октябре нарастили корпоративное кредитование на 2,3%, розничное – на 0,4%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре". "Прирост корпоративного портфеля составил значительные 1,9 триллиона рублей(+2,3%, что даже выше, чем в сентябре: +2,0%)", - говорится в материалах. Отмечается, что росли только рублевые кредиты (+2,4 триллиона рублей, +3,3%), тогда как валютные сокращались (-0,4 триллиона рублей в рублевом эквиваленте), в том числе за счет конвертаций в рубли. Согласно данным ЦБ, розничный портфель кредитов российских банков в октябре вырос на 0,4% по сравнению с сентябрем - до 38,1 триллиона рублей. "Потребительское кредитование несколько сократилось (-0,3%) после роста в сентябре на 0,7%. Это обусловлено повышением ставок и ужесточением макропруденциальной политики", - отмечается в материалах ЦБ РФ.
https://1prime.ru/20241126/pribyl-853106706.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_81:0:1414:1000_1920x0_80_0_0_b1982e439ee42e7252de1750c1717685.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банки, корпоративное кредитование
Экономика, РОССИЯ, Банки, корпоративное кредитование
19:41 26.11.2024
 
Российские банки нарастили корпоративное кредитование на 2,3 процента

ЦБ : банки в РФ в октябре нарастили корпоративное кредитование на 2,3%

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© fotolia.com / Nonwarit
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российские банки в октябре нарастили корпоративное кредитование на 2,3%, розничное – на 0,4%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре".
"Прирост корпоративного портфеля составил значительные 1,9 триллиона рублей(+2,3%, что даже выше, чем в сентябре: +2,0%)", - говорится в материалах. Отмечается, что росли только рублевые кредиты (+2,4 триллиона рублей, +3,3%), тогда как валютные сокращались (-0,4 триллиона рублей в рублевом эквиваленте), в том числе за счет конвертаций в рубли.
Согласно данным ЦБ, розничный портфель кредитов российских банков в октябре вырос на 0,4% по сравнению с сентябрем - до 38,1 триллиона рублей.
"Потребительское кредитование несколько сократилось (-0,3%) после роста в сентябре на 0,7%. Это обусловлено повышением ставок и ужесточением макропруденциальной политики", - отмечается в материалах ЦБ РФ.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
Чистая прибыль банков в России в октябре выросла на четыре процента
19:39
 
ЭкономикаРОССИЯБанкикорпоративное кредитование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала