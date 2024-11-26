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Российские банки нарастили корпоративное кредитование на 2,3 процента

Российские банки нарастили корпоративное кредитование на 2,3 процента - 26.11.2024, ПРАЙМ

Российские банки нарастили корпоративное кредитование на 2,3 процента

Российские банки в октябре нарастили корпоративное кредитование на 2,3%, розничное – на 0,4%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T19:41+0300

2024-11-26T19:41+0300

2024-11-26T19:41+0300

экономика

россия

банки

корпоративное кредитование

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российские банки в октябре нарастили корпоративное кредитование на 2,3%, розничное – на 0,4%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре". "Прирост корпоративного портфеля составил значительные 1,9 триллиона рублей(+2,3%, что даже выше, чем в сентябре: +2,0%)", - говорится в материалах. Отмечается, что росли только рублевые кредиты (+2,4 триллиона рублей, +3,3%), тогда как валютные сокращались (-0,4 триллиона рублей в рублевом эквиваленте), в том числе за счет конвертаций в рубли. Согласно данным ЦБ, розничный портфель кредитов российских банков в октябре вырос на 0,4% по сравнению с сентябрем - до 38,1 триллиона рублей. "Потребительское кредитование несколько сократилось (-0,3%) после роста в сентябре на 0,7%. Это обусловлено повышением ставок и ужесточением макропруденциальной политики", - отмечается в материалах ЦБ РФ.

https://1prime.ru/20241126/pribyl-853106706.html

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россия, банки, корпоративное кредитование