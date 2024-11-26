https://1prime.ru/20241126/krym-853093809.html

В АТОР отметили рост доли бронирования отелей в Крыму в летнем сезоне

В АТОР отметили рост доли бронирования отелей в Крыму в летнем сезоне - 26.11.2024, ПРАЙМ

В АТОР отметили рост доли бронирования отелей в Крыму в летнем сезоне

Доля бронирования отелей в Крыму в прошедшем летнем сезоне, с мая по сентябрь, увеличилась в продажах российских туроператоров на 67%, а у сервиса "Яндекс... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T14:03+0300

2024-11-26T14:03+0300

2024-11-26T14:04+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Доля бронирования отелей в Крыму в прошедшем летнем сезоне, с мая по сентябрь, увеличилась в продажах российских туроператоров на 67%, а у сервиса "Яндекс Путешествия" - на 57% по сравнению с прошлым годом, выросли доли и поездок в регионы Северного Кавказа, и речных круизов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В АТОР совместно с "Яндекс Путешествиями" проанализировали бронирования отелей в регионах РФ за май-сентябрь. "У туроператоров в мае-сентябре наибольший прирост показал (в силу традиционного фокуса на пляжном отдыхе) Крым: его доля в продажах выросла на 67% год к году, он на первом месте. У "Яндекс Путешествий" доля Крыма в этот же период выросла на 57% в годовом выражении (и он тоже занимает 1 место по приросту доли)", - рассказали в ассоциации. Отмечается, что в этом летнем сезоне существенно выросли у туроператоров "и доли северокавказских регионов в продажах: Дагестана - на 53%, остальных республик Кавказа - на 50%, Адыгеи - на 23%". "У "Яндекс Путешествий" ряд Кавказских регионов тоже в лидерах по приросту (Кабардино-Балкария +41%, Северная Осетия +33%, Карачаево-Черкесия +32%, Адыгея +29%)", - говорится в сообщении. "Дагестан в этом году у агрегатора не отличается особо динамичным ростом доли продаж, в отличие от туроператоров, которые здесь наращивают свои усилия. Зато у "Яндекс Путешествий" сильно выросла доля Алтая в бронированиях – его, наоборот, нет в списке самых быстрорастущих направлений у туроператоров. В туроператорском списке быстрорастущих направлений – речные круизы (рост доли в продажах на 21%) и Байкал (рост доли на 18%). А в аналогичном списке "Яндекс Путешествий" - Русский Север (Архангельская и Мурманская области, рост доли на 21% и 18% соответственно), а также Камчатка и Калмыкия (+23% и +27%)", - пояснили аналитики. Данные "Яндекс Путешествий" также показали, что на 5 месяцев, с мая по сентябрь, приходится 75% отпускных поездок по России. "У нас данные почти те же. По информации крупных туроператоров внутреннего туризма, на поездки по России в мае-сентябре приходится не менее 71% всех бронирований за год. Чуть меньшая цифра обусловлена прежде всего большим объемом бронирований санаториев у туроператоров в низкий сезон", – сказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, слова которого привели в сообщении. Статистика крупнейшего агрегатора и туроператоров сошлась в том, что более половины всех поездок на отдых в мае-сентябре пришлось на Краснодарский край. По данным туроператоров, на втором и третьем местах - Кавминводы и Санкт-Петербург, а вот у "Яндекс Путешествий" - Санкт-Петербург и Москва. Что касается стоимости, то по данным сервиса, в летнем сезоне в среднем цена ночи в российских отелях год к году выросла на 19%. Это согласуется с наблюдениями туроператоров. По данным Ромашкина, в Краснодарском крае в текущем году средняя цена ночи в отелях выросла на 21%, в Крыму – на 16%, в Кавминводах – на 19%, в Подмосковье – на 11% и в Калининградской области – на 14%.

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россия, атор, крым, отели, туризм