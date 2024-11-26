https://1prime.ru/20241126/kurs-853104108.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 ноября - 26.11.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 23,92 копейки, до 14,4449 рубля, курс доллара - на 1,27 рубля, до 105,0604 рубля, а курс... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T17:37+0300
2024-11-26T17:37+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 23,92 копейки, до 14,4449 рубля, курс доллара - на 1,27 рубля, до 105,0604 рубля, а курс евро - на 1,62 рубля, до 110,4943 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20241125/dollar-853074417.html
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россия, курсы валют, банк россии, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, Банк России, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 ноября
ЦБ: курс юаня 27 ноября — 14,44 руб, доллара — 105,06 руб, евро — 110,49 руб
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 23,92 копейки, до 14,4449 рубля, курс доллара - на 1,27 рубля, до 105,0604 рубля, а курс евро - на 1,62 рубля, до 110,4943 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Иран и Россия полностью отказались от доллара во взаиморасчетах