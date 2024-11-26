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Минфин объяснил высокую долю несостоявшихся госзакупок - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Минфин объяснил высокую долю несостоявшихся госзакупок
Минфин объяснил высокую долю несостоявшихся госзакупок - 26.11.2024, ПРАЙМ
Минфин объяснил высокую долю несостоявшихся госзакупок
Большая доля несостоявшихся госзакупок связана с объективными факторами и не говорит о неисполнении контрактов, говорится в сообщении Минфина России. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T17:19+0300
2024-11-26T17:19+0300
экономика
россия
минфин
госзакупки
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Большая доля несостоявшихся госзакупок связана с объективными факторами и не говорит о неисполнении контрактов, говорится в сообщении Минфина России. Счетная палата РФ на прошлой неделе указала на большое количество несостоявшихся закупок для государственных и муниципальных нужд: по данным Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), в 2023 году признаны несостоявшимися порядка 60% закупок от общего стоимостного объема. "Значительная доля несостоявшихся конкурентных процедур в основном отражает объективные факторы (состояние рынков, сложность или объем закупок, региональные особенности) и не свидетельствует о "неисполнении закупок (контрактов)", - сообщает министерство. Минфин объясняет, что, согласно действующему законодательству, несостоявшаяся закупка – это конкурентная закупка (аукцион, конкурс или запрос котировок), в которой была подана или допущена к отбору одна заявка или не было подано (допущено) ни одной. "Это не означает, что по результатам таких процедур не заключаются или не выполняются государственные (муниципальные) контракты", - подчеркивает министерство. Минфин ссылается на данные ЕИС, согласно которым в 2023 году конкурентные способы отбора использовались при заключении 69% контрактов. "Доля конкурентных закупок с одной поступившей или допущенной заявкой в общем объеме закупок составляла 39% от общего числа и 53% от объема закупок. В 99,5% таких закупок после проверок территориальными органами ФАС были заключены контракты как с единственными поставщиками", - объясняет министерство. Кроме того, в 13,5% по числу и 12% по объему закупок в рамках конкурентных процедур не было ни одной заявки. В этом случае закон позволяет заключить контракт с любым поставщиком, соответствующим установленным требованиям. Однако большинство заказчиков воспользовались правом провести повторные конкурсные процедуры. "Принятые в 2021–2024 гг. комплексные поправки в закон 44-ФЗ упростили и унифицировали все процедуры, сократили сроки закупок (в среднем в 1,5 раза), ввели оплату контрактов в срок, не превышающий 7 дней. В 2025 году будет завершен перевод всех закупок в электронную форму, а также упрощено применение механизмов импортозамещения и офсетных контрактов (гарантированных закупок товаров при условии осуществления инвестиций в их производство)", - сообщает Минфин.
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россия, минфин, госзакупки
Экономика, РОССИЯ, МИНФИН, госзакупки
17:19 26.11.2024
 
Минфин объяснил высокую долю несостоявшихся госзакупок

Минфин: рост доли несостоявшихся госзакупок не говорит о неисполнении контрактов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Большая доля несостоявшихся госзакупок связана с объективными факторами и не говорит о неисполнении контрактов, говорится в сообщении Минфина России.
Счетная палата РФ на прошлой неделе указала на большое количество несостоявшихся закупок для государственных и муниципальных нужд: по данным Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), в 2023 году признаны несостоявшимися порядка 60% закупок от общего стоимостного объема.
"Значительная доля несостоявшихся конкурентных процедур в основном отражает объективные факторы (состояние рынков, сложность или объем закупок, региональные особенности) и не свидетельствует о "неисполнении закупок (контрактов)", - сообщает министерство.
Минфин объясняет, что, согласно действующему законодательству, несостоявшаяся закупка – это конкурентная закупка (аукцион, конкурс или запрос котировок), в которой была подана или допущена к отбору одна заявка или не было подано (допущено) ни одной. "Это не означает, что по результатам таких процедур не заключаются или не выполняются государственные (муниципальные) контракты", - подчеркивает министерство.
Минфин ссылается на данные ЕИС, согласно которым в 2023 году конкурентные способы отбора использовались при заключении 69% контрактов.
"Доля конкурентных закупок с одной поступившей или допущенной заявкой в общем объеме закупок составляла 39% от общего числа и 53% от объема закупок. В 99,5% таких закупок после проверок территориальными органами ФАС были заключены контракты как с единственными поставщиками", - объясняет министерство.
Кроме того, в 13,5% по числу и 12% по объему закупок в рамках конкурентных процедур не было ни одной заявки. В этом случае закон позволяет заключить контракт с любым поставщиком, соответствующим установленным требованиям. Однако большинство заказчиков воспользовались правом провести повторные конкурсные процедуры.
"Принятые в 2021–2024 гг. комплексные поправки в закон 44-ФЗ упростили и унифицировали все процедуры, сократили сроки закупок (в среднем в 1,5 раза), ввели оплату контрактов в срок, не превышающий 7 дней. В 2025 году будет завершен перевод всех закупок в электронную форму, а также упрощено применение механизмов импортозамещения и офсетных контрактов (гарантированных закупок товаров при условии осуществления инвестиций в их производство)", - сообщает Минфин.
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