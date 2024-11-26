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Мишустин призвал ускорить модернизацию ТЭС и строительство АЭС и ГЭС - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Мишустин призвал ускорить модернизацию ТЭС и строительство АЭС и ГЭС
Мишустин призвал ускорить модернизацию ТЭС и строительство АЭС и ГЭС - 26.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал ускорить модернизацию ТЭС и строительство АЭС и ГЭС
В стране необходимо ускорить модернизацию действующих теплоэлектростанций (ТЭС), а также строительство новых атомных электростанций (АЭС) и гидроэлектростанций... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T16:00+0300
2024-11-26T16:00+0300
энергетика
россия
михаил мишустин
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тэц
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модернизация
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В стране необходимо ускорить модернизацию действующих теплоэлектростанций (ТЭС), а также строительство новых атомных электростанций (АЭС) и гидроэлектростанций (ГЭС), заявил в ходе стратегической сессии по повышению энергетической эффективности экономики России глава правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что практически треть всего объема потребления энергии в России приходится на сферу ТЭК и поэтому одним из приоритетных направлений является "планомерное повышение качества и состояния всего генерирующего оборудования и линий электропередачи". По словам Мишустина, надо как можно быстрее отказаться от использования устаревших процессов, неэффективного оборудования, не только провести модернизацию действующих ТЭС, но и ускорить строительство новых АЭС и ГЭС. Он также отметил, что растущие потребности бизнеса, экономики, социальной сферы должны быть обеспечены необходимыми ресурсами с учетом обновленной Энергостратегии до 2050 года, подготовка которой сейчас на завершающей стадии. На сегодняшний день для бизнеса созданы все условия, чтобы иметь возможность повысить энергоэффективность в своих компаниях, что к тому же экономически выгодно для них, добавил премьер. При этом цифровизация не является самоцелью, а служит средством повышения энергоэффективности, поэтому сейчас особенно актуально пересмотреть свои подходы к менеджменту и переориентироваться на цифровые технологии, добавил он."Ключевой эффект — в настраивании правильного режима работы оборудования — в этом есть потенциал для развития", — отметил гендиректор "Транснефтьэнерго" Сергей Емельянов.
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россия, михаил мишустин, тэс, тэц, аэс, гэс, модернизация
Энергетика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, ТЭС, ТЭЦ, АЭС, ГЭС, модернизация
16:00 26.11.2024
 
Мишустин призвал ускорить модернизацию ТЭС и строительство АЭС и ГЭС

Мишустин: нужно ускорить модернизацию ТЭС и строительство новых АЭС и ГЭС

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУтверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В стране необходимо ускорить модернизацию действующих теплоэлектростанций (ТЭС), а также строительство новых атомных электростанций (АЭС) и гидроэлектростанций (ГЭС), заявил в ходе стратегической сессии по повышению энергетической эффективности экономики России глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что практически треть всего объема потребления энергии в России приходится на сферу ТЭК и поэтому одним из приоритетных направлений является "планомерное повышение качества и состояния всего генерирующего оборудования и линий электропередачи".
По словам Мишустина, надо как можно быстрее отказаться от использования устаревших процессов, неэффективного оборудования, не только провести модернизацию действующих ТЭС, но и ускорить строительство новых АЭС и ГЭС.
Он также отметил, что растущие потребности бизнеса, экономики, социальной сферы должны быть обеспечены необходимыми ресурсами с учетом обновленной Энергостратегии до 2050 года, подготовка которой сейчас на завершающей стадии.
На сегодняшний день для бизнеса созданы все условия, чтобы иметь возможность повысить энергоэффективность в своих компаниях, что к тому же экономически выгодно для них, добавил премьер. При этом цифровизация не является самоцелью, а служит средством повышения энергоэффективности, поэтому сейчас особенно актуально пересмотреть свои подходы к менеджменту и переориентироваться на цифровые технологии, добавил он.
"Ключевой эффект — в настраивании правильного режима работы оборудования — в этом есть потенциал для развития", — отметил гендиректор "Транснефтьэнерго" Сергей Емельянов.
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ЭнергетикаРОССИЯМихаил МишустинТЭСТЭЦАЭСГЭСмодернизация
 
 
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