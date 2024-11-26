https://1prime.ru/20241126/neft-853099436.html

Страна в Южной Америке поделится с гражданами нефтяными доходами, пишут СМИ

Страна в Южной Америке поделится с гражданами нефтяными доходами, пишут СМИ - 26.11.2024, ПРАЙМ

Страна в Южной Америке поделится с гражданами нефтяными доходами, пишут СМИ

Президент Суринама Чан Сантохи объявил о программе "роялти для всех", которая предусматривает выплаты всем гражданам Суринама из доходов от продажи нефти и... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T16:06+0300

2024-11-26T16:06+0300

2024-11-26T16:06+0300

экономика

суринам

нефть

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент Суринама Чан Сантохи объявил о программе "роялти для всех", которая предусматривает выплаты всем гражданам Суринама из доходов от продажи нефти и газа, сообщает британское издание The Guardian."Эксперты считают, что Суринам - страна с населением 600 000 человек - может заработать около 10 млрд долларов в ближайшие 10-20 лет", - говорится в публикации.Отмечается, что каждый гражданин получит 750 долларов, которые будут переведены на сберегательный счет. Ставка по счету составит семь процентов годовых.Суринам, а также Гайана рассчитывают в ближайшие годы заработать миллиарды на богатых морских месторождениях нефти. Ранее в этом месяце Гайана объявила, что все взрослые граждане, проживающие в стране и за рубежом, получат выплаты в размере около 370 фунтов стерлингов в рамках усилий по перераспределению нефтяных богатств.Ранее Сантохи заявил AFP, что его страна "прекрасно осведомлена о нефтяном проклятии", также известном как "голландская болезнь", которое постигло другие богатые ресурсами страны, такие как Венесуэла, Ангола и Алжир, которые не смогли превратить нефтяное богатство в экономический успех.

https://1prime.ru/20241125/neft-853077522.html

суринам

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суринам, нефть