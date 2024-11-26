https://1prime.ru/20241126/neft-853101518.html

Новак и глава саудовского Минэнерго высказались за баланс цен на нефть

Новак и глава саудовского Минэнерго высказались за баланс цен на нефть - 26.11.2024, ПРАЙМ

Новак и глава саудовского Минэнерго высказались за баланс цен на нефть

Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз бен Салман Аль Сауд на встрече в Багдаде с участием премьер-министра Ирака | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T16:46+0300

2024-11-26T16:46+0300

2024-11-26T17:00+0300

энергетика

россия

нефть

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/83410/42/834104266_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_f70c059bd24734d60bbe3bf08e24ede3.jpg

БАГДАД, 26 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз бен Салман Аль Сауд на встрече в Багдаде с участием премьер-министра Ирака высказались за баланс и справедливые цены на нефтяном рынке, отметив "жизненно важную роль" альянса ОПЕК+ в этом процессе, говорится в сообщении пресс-службы иракского премьера. "При встрече обсуждались условия мировых энергетических рынков, а также то, что связано с добычей сырой нефти, ее поступлением на рынки и удовлетворением спроса, где была подчеркнута важность поддержания стабильности, баланса и справедливых цен, а также отмечалось, какую жизненно важную роль в этом играет группа ОПЕК+", - сообщили в пресс-службе. Ранее там сообщили, что вице-премьер РФ Александр Новак провел переговоры в Багдаде во главе высокопоставленной делегации с участием руководства минэнерго России с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

https://1prime.ru/20241125/neft-853077522.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, александр новак