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Новак и глава саудовского Минэнерго высказались за баланс цен на нефть - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241126/neft-853101518.html
Новак и глава саудовского Минэнерго высказались за баланс цен на нефть
Новак и глава саудовского Минэнерго высказались за баланс цен на нефть - 26.11.2024, ПРАЙМ
Новак и глава саудовского Минэнерго высказались за баланс цен на нефть
Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз бен Салман Аль Сауд на встрече в Багдаде с участием премьер-министра Ирака | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T16:46+0300
2024-11-26T17:00+0300
энергетика
россия
нефть
александр новак
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БАГДАД, 26 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз бен Салман Аль Сауд на встрече в Багдаде с участием премьер-министра Ирака высказались за баланс и справедливые цены на нефтяном рынке, отметив "жизненно важную роль" альянса ОПЕК+ в этом процессе, говорится в сообщении пресс-службы иракского премьера. "При встрече обсуждались условия мировых энергетических рынков, а также то, что связано с добычей сырой нефти, ее поступлением на рынки и удовлетворением спроса, где была подчеркнута важность поддержания стабильности, баланса и справедливых цен, а также отмечалось, какую жизненно важную роль в этом играет группа ОПЕК+", - сообщили в пресс-службе. Ранее там сообщили, что вице-премьер РФ Александр Новак провел переговоры в Багдаде во главе высокопоставленной делегации с участием руководства минэнерго России с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.
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россия, нефть, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, Александр Новак
16:46 26.11.2024 (обновлено: 17:00 26.11.2024)
 
Новак и глава саудовского Минэнерго высказались за баланс цен на нефть

Новак и глава саудовского Минэнерго высказались за справедливые цены на нефть

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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БАГДАД, 26 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз бен Салман Аль Сауд на встрече в Багдаде с участием премьер-министра Ирака высказались за баланс и справедливые цены на нефтяном рынке, отметив "жизненно важную роль" альянса ОПЕК+ в этом процессе, говорится в сообщении пресс-службы иракского премьера.
"При встрече обсуждались условия мировых энергетических рынков, а также то, что связано с добычей сырой нефти, ее поступлением на рынки и удовлетворением спроса, где была подчеркнута важность поддержания стабильности, баланса и справедливых цен, а также отмечалось, какую жизненно важную роль в этом играет группа ОПЕК+", - сообщили в пресс-службе.
Ранее там сообщили, что вице-премьер РФ Александр Новак провел переговоры в Багдаде во главе высокопоставленной делегации с участием руководства минэнерго России с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.
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ЭнергетикаРОССИЯНефтьАлександр Новак
 
 
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