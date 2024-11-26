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ОПЕК+ обсуждает отсрочку запланированного увеличения добычи, сообщили СМИ - 26.11.2024, ПРАЙМ
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ОПЕК+ обсуждает отсрочку запланированного увеличения добычи, сообщили СМИ
ОПЕК+ обсуждает отсрочку запланированного увеличения добычи, сообщили СМИ - 26.11.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ обсуждает отсрочку запланированного увеличения добычи, сообщили СМИ
Ключевые страны ОПЕК+ начали обсуждать возможность отложить на несколько месяцев запланированное на январь следующего года начало увеличения добычи нефти,... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T18:37+0300
2024-11-26T18:37+0300
экономика
опек
сделка опек+
добыча нефти в мире
нефть
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Ключевые страны ОПЕК+ начали обсуждать возможность отложить на несколько месяцев запланированное на январь следующего года начало увеличения добычи нефти, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Ключевые страны ОПЕК+ начали обсуждать возможность отложить, вероятно, на несколько месяцев, запланированное на январь возобновление добычи нефти", - пишет агентство. Как сообщили собеседники Блумберга, страны сомневаются в том, что смогут продолжить запланированное на январь увеличение добычи. Также, вероятно, им придется отложить дальнейшее повышение добычи, запланированное на последующие месяцы, на фоне признаков переизбытка предложения на мировом рынке нефти. Очередная встреча глав ОПЕК+, которая проходит раз в полгода, состоится 1 декабря. По данным источников РИА Новости, она пройдет в онлайн-формате. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников, имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года. Введенные чуть позднее сокращения - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять со следующего года, при этом сначала ожидалось, что выход из них начнется с октября, а затем - с декабря текущего года.
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опек, сделка опек+, добыча нефти в мире, нефть
Экономика, ОПЕК, Сделка ОПЕК+, добыча нефти в мире, Нефть
18:37 26.11.2024
 
ОПЕК+ обсуждает отсрочку запланированного увеличения добычи, сообщили СМИ

Bloomberg: ОПЕК+ обсуждает отсрочку запланированного на январь увеличения добычи

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Ключевые страны ОПЕК+ начали обсуждать возможность отложить на несколько месяцев запланированное на январь следующего года начало увеличения добычи нефти, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Ключевые страны ОПЕК+ начали обсуждать возможность отложить, вероятно, на несколько месяцев, запланированное на январь возобновление добычи нефти", - пишет агентство.
Как сообщили собеседники Блумберга, страны сомневаются в том, что смогут продолжить запланированное на январь увеличение добычи. Также, вероятно, им придется отложить дальнейшее повышение добычи, запланированное на последующие месяцы, на фоне признаков переизбытка предложения на мировом рынке нефти.
Очередная встреча глав ОПЕК+, которая проходит раз в полгода, состоится 1 декабря. По данным источников РИА Новости, она пройдет в онлайн-формате.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников, имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года. Введенные чуть позднее сокращения - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять со следующего года, при этом сначала ожидалось, что выход из них начнется с октября, а затем - с декабря текущего года.
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