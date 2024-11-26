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"Загнали себя в угол": в США заговорили о провале плана по Украине - 26.11.2024, ПРАЙМ
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"Загнали себя в угол": в США заговорили о провале плана по Украине
"Загнали себя в угол": в США заговорили о провале плана по Украине - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Загнали себя в угол": в США заговорили о провале плана по Украине
Западные страны поставили себя в безвыходное положение, отправляя Киеву военную помощь, подчеркнул американский морпех в отставке Брайан Берлетик в интервью... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T16:42+0300
2024-11-26T16:42+0300
спецоперация на украине
украина
военная помощь украине
запад
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Западные страны поставили себя в безвыходное положение, отправляя Киеву военную помощь, подчеркнул американский морпех в отставке Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Duran."Если они (западные страны. — прим. ред.) отправят войска на Украину, им придется задействовать авиацию. Если они отправят авиацию, им придется использовать боеприпасы класса "воздух-земля", — объяснил он, отметив, что такими действиями союзники киевского режима "загнали себя в угол".Он также задался вопросом о том, чем же еще западные страны могут помочь Киеву и что будут готовы ему направить в условиях уже осуществленных ранее масштабных поставок.
https://1prime.ru/20241126/konflikt-853099175.html
украина
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украина, военная помощь украине, запад
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, военная помощь Украине, ЗАПАД
16:42 26.11.2024
 
"Загнали себя в угол": в США заговорили о провале плана по Украине

Берлетик заявил, что Запад загнал себя в угол, поставляя Украине военную помощь

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Западные страны поставили себя в безвыходное положение, отправляя Киеву военную помощь, подчеркнул американский морпех в отставке Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Duran.
"Если они (западные страны. — прим. ред.) отправят войска на Украину, им придется задействовать авиацию. Если они отправят авиацию, им придется использовать боеприпасы класса "воздух-земля", — объяснил он, отметив, что такими действиями союзники киевского режима "загнали себя в угол".
Он также задался вопросом о том, чем же еще западные страны могут помочь Киеву и что будут готовы ему направить в условиях уже осуществленных ранее масштабных поставок.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
"Самоубийцы": в США назвали страшное последствие конфликта Запада и России
16:02
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАвоенная помощь УкраинеЗАПАД
 
 
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