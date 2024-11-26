https://1prime.ru/20241126/postavka-853088576.html
"Он диктатор": Такер Карлсон возмутился одним решением Зеленского
"Он диктатор": Такер Карлсон возмутился одним решением Зеленского - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Он диктатор": Такер Карлсон возмутился одним решением Зеленского
Поставки Штатами Киеву противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями, свидетельствуют о кровавой сущности Украины, подчеркнул журналист из США... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T11:47+0300
2024-11-26T11:47+0300
2024-11-26T11:47+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
такер карлсон
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Поставки Штатами Киеву противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями, свидетельствуют о кровавой сущности Украины, подчеркнул журналист из США Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу Redacted."Нет никаких оправданий использованию противопехотных мин в этом конфликте, который никак не может быть разрешен с их помощью. Единственный эффект от такого шага — убийство невинных, вот и всё", — отметил он, добавив, что именно убийство является целью киевского режима.Карлсон также прошелся по киевскому главе Владимиру Зеленскому, отметив, что он узурпировал власть, поскольку не был переизбран украинским народом на второй срок. Другим признаком его диктатуры, отмеченным на Украине, журналист назвал запрет на христианскую конфессию. "Какие еще особенности диктатуры нужно перечислить, чтобы назвать это тоталитаризмом?" — заключил он.
https://1prime.ru/20241126/evrointegratsiya-853087875.html
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владимир зеленский, украина, такер карлсон, мины
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Такер Карлсон, мины
"Он диктатор": Такер Карлсон возмутился одним решением Зеленского
Карлсон: поставка противопехотных мин говорит о кровавой сущности Украины
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ.
Поставки Штатами Киеву противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями, свидетельствуют о кровавой сущности Украины, подчеркнул журналист из США Такер Карлсон в интервью
YouTube-каналу Redacted.
"Нет никаких оправданий использованию противопехотных мин в этом конфликте, который никак не может быть разрешен с их помощью. Единственный эффект от такого шага — убийство невинных, вот и всё", — отметил он, добавив, что именно убийство является целью киевского режима.
Карлсон также прошелся по киевскому главе Владимиру Зеленскому, отметив, что он узурпировал власть, поскольку не был переизбран украинским народом на второй срок. Другим признаком его диктатуры, отмеченным на Украине, журналист назвал запрет на христианскую конфессию. "Какие еще особенности диктатуры нужно перечислить, чтобы назвать это тоталитаризмом?" — заключил он.
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