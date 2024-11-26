https://1prime.ru/20241126/postavka-853088576.html

"Он диктатор": Такер Карлсон возмутился одним решением Зеленского

"Он диктатор": Такер Карлсон возмутился одним решением Зеленского - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Он диктатор": Такер Карлсон возмутился одним решением Зеленского

Поставки Штатами Киеву противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями, свидетельствуют о кровавой сущности Украины, подчеркнул журналист из США... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T11:47+0300

2024-11-26T11:47+0300

2024-11-26T11:47+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

такер карлсон

мины

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Поставки Штатами Киеву противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями, свидетельствуют о кровавой сущности Украины, подчеркнул журналист из США Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу Redacted."Нет никаких оправданий использованию противопехотных мин в этом конфликте, который никак не может быть разрешен с их помощью. Единственный эффект от такого шага — убийство невинных, вот и всё", — отметил он, добавив, что именно убийство является целью киевского режима.Карлсон также прошелся по киевскому главе Владимиру Зеленскому, отметив, что он узурпировал власть, поскольку не был переизбран украинским народом на второй срок. Другим признаком его диктатуры, отмеченным на Украине, журналист назвал запрет на христианскую конфессию. "Какие еще особенности диктатуры нужно перечислить, чтобы назвать это тоталитаризмом?" — заключил он.

https://1prime.ru/20241126/evrointegratsiya-853087875.html

украина

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владимир зеленский, украина, такер карлсон, мины