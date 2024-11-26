Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Он диктатор": Такер Карлсон возмутился одним решением Зеленского - 26.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241126/postavka-853088576.html
"Он диктатор": Такер Карлсон возмутился одним решением Зеленского
"Он диктатор": Такер Карлсон возмутился одним решением Зеленского - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Он диктатор": Такер Карлсон возмутился одним решением Зеленского
Поставки Штатами Киеву противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями, свидетельствуют о кровавой сущности Украины, подчеркнул журналист из США... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T11:47+0300
2024-11-26T11:47+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
такер карлсон
мины
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/71/843027116_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_53f64a5233c35283d195466b340a606f.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Поставки Штатами Киеву противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями, свидетельствуют о кровавой сущности Украины, подчеркнул журналист из США Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу Redacted."Нет никаких оправданий использованию противопехотных мин в этом конфликте, который никак не может быть разрешен с их помощью. Единственный эффект от такого шага — убийство невинных, вот и всё", — отметил он, добавив, что именно убийство является целью киевского режима.Карлсон также прошелся по киевскому главе Владимиру Зеленскому, отметив, что он узурпировал власть, поскольку не был переизбран украинским народом на второй срок. Другим признаком его диктатуры, отмеченным на Украине, журналист назвал запрет на христианскую конфессию. "Какие еще особенности диктатуры нужно перечислить, чтобы назвать это тоталитаризмом?" — заключил он.
https://1prime.ru/20241126/evrointegratsiya-853087875.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/71/843027116_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4598c838d33f27b4f8a1b97298c2de6c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, украина, такер карлсон, мины
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Такер Карлсон, мины
11:47 26.11.2024
 
"Он диктатор": Такер Карлсон возмутился одним решением Зеленского

Карлсон: поставка противопехотных мин говорит о кровавой сущности Украины

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Поставки Штатами Киеву противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями, свидетельствуют о кровавой сущности Украины, подчеркнул журналист из США Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу Redacted.
"Нет никаких оправданий использованию противопехотных мин в этом конфликте, который никак не может быть разрешен с их помощью. Единственный эффект от такого шага — убийство невинных, вот и всё", — отметил он, добавив, что именно убийство является целью киевского режима.
Карлсон также прошелся по киевскому главе Владимиру Зеленскому, отметив, что он узурпировал власть, поскольку не был переизбран украинским народом на второй срок. Другим признаком его диктатуры, отмеченным на Украине, журналист назвал запрет на христианскую конфессию. "Какие еще особенности диктатуры нужно перечислить, чтобы назвать это тоталитаризмом?" — заключил он.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
"Главный антироссийский таран США": СВР раскрыла план Вашингтона по Украине
11:10
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАТакер Карлсонмины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала