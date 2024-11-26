https://1prime.ru/20241126/rakety-853099701.html
В Минобороны рассказали о подготовке ответа на атаки ВСУ ракетами ATACMS
В Минобороны рассказали о подготовке ответа на атаки ВСУ ракетами ATACMS - 26.11.2024, ПРАЙМ
В Минобороны рассказали о подготовке ответа на атаки ВСУ ракетами ATACMS
Министерство обороны России заявило, что готовит ответные действия на удары ВСУ по объектам в Курской области. Об этом говорится в сообщении ведомства. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T16:20+0300
2024-11-26T16:20+0300
2024-11-26T16:20+0300
спецоперация на украине
россия
минобороны
ракеты atacms
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851557619_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23f5f1205643e40c83185c7d437c1ec2.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Министерство обороны России заявило, что готовит ответные действия на удары ВСУ по объектам в Курской области. Об этом говорится в сообщении ведомства."Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", - сказано в тексте сообщения.За последние три дня ВСУ дважды нанесли удары по объектам в Курской области с использованием ракет ATACMS. 23 ноября была поражена позиция зенитно-ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки, а 25 ноября они нанесли удар восемью ракетами по аэродрому Курск-Восточный.
https://1prime.ru/20241126/deklaratsiya-853089386.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851557619_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b195f85cc20759f481a58e17749f5e5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минобороны, ракеты atacms
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Минобороны, ракеты ATACMS
В Минобороны рассказали о подготовке ответа на атаки ВСУ ракетами ATACMS
МО РФ заявило, что готовит ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS в Курской области
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Министерство обороны России заявило, что готовит ответные действия на удары ВСУ по объектам в Курской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", - сказано в тексте сообщения.
За последние три дня ВСУ дважды нанесли удары по объектам в Курской области с использованием ракет ATACMS. 23 ноября была поражена позиция зенитно-ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки, а 25 ноября они нанесли удар восемью ракетами по аэродрому Курск-Восточный.
"Ужасающе": в Госдуме пообещали жесткий ответ на удары ATACMS по России