https://1prime.ru/20241126/rakety-853099701.html

В Минобороны рассказали о подготовке ответа на атаки ВСУ ракетами ATACMS

В Минобороны рассказали о подготовке ответа на атаки ВСУ ракетами ATACMS - 26.11.2024, ПРАЙМ

В Минобороны рассказали о подготовке ответа на атаки ВСУ ракетами ATACMS

Министерство обороны России заявило, что готовит ответные действия на удары ВСУ по объектам в Курской области. Об этом говорится в сообщении ведомства. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T16:20+0300

2024-11-26T16:20+0300

2024-11-26T16:20+0300

спецоперация на украине

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минобороны

ракеты atacms

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Министерство обороны России заявило, что готовит ответные действия на удары ВСУ по объектам в Курской области. Об этом говорится в сообщении ведомства."Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", - сказано в тексте сообщения.За последние три дня ВСУ дважды нанесли удары по объектам в Курской области с использованием ракет ATACMS. 23 ноября была поражена позиция зенитно-ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки, а 25 ноября они нанесли удар восемью ракетами по аэродрому Курск-Восточный.

https://1prime.ru/20241126/deklaratsiya-853089386.html

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россия, минобороны, ракеты atacms