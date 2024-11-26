Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минобороны рассказали о подготовке ответа на атаки ВСУ ракетами ATACMS - 26.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241126/rakety-853099701.html
В Минобороны рассказали о подготовке ответа на атаки ВСУ ракетами ATACMS
В Минобороны рассказали о подготовке ответа на атаки ВСУ ракетами ATACMS - 26.11.2024, ПРАЙМ
В Минобороны рассказали о подготовке ответа на атаки ВСУ ракетами ATACMS
Министерство обороны России заявило, что готовит ответные действия на удары ВСУ по объектам в Курской области. Об этом говорится в сообщении ведомства. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T16:20+0300
2024-11-26T16:20+0300
спецоперация на украине
россия
минобороны
ракеты atacms
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851557619_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23f5f1205643e40c83185c7d437c1ec2.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Министерство обороны России заявило, что готовит ответные действия на удары ВСУ по объектам в Курской области. Об этом говорится в сообщении ведомства."Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", - сказано в тексте сообщения.За последние три дня ВСУ дважды нанесли удары по объектам в Курской области с использованием ракет ATACMS. 23 ноября была поражена позиция зенитно-ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки, а 25 ноября они нанесли удар восемью ракетами по аэродрому Курск-Восточный.
https://1prime.ru/20241126/deklaratsiya-853089386.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851557619_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b195f85cc20759f481a58e17749f5e5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минобороны, ракеты atacms
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Минобороны, ракеты ATACMS
16:20 26.11.2024
 
В Минобороны рассказали о подготовке ответа на атаки ВСУ ракетами ATACMS

МО РФ заявило, что готовит ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS в Курской области

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Министерство обороны России заявило, что готовит ответные действия на удары ВСУ по объектам в Курской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", - сказано в тексте сообщения.
За последние три дня ВСУ дважды нанесли удары по объектам в Курской области с использованием ракет ATACMS. 23 ноября была поражена позиция зенитно-ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки, а 25 ноября они нанесли удар восемью ракетами по аэродрому Курск-Восточный.
Украинский флаг
"Ужасающе": в Госдуме пообещали жесткий ответ на удары ATACMS по России
12:09
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯМинобороныракеты ATACMS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала