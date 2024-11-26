https://1prime.ru/20241126/rakety-853102401.html

СМИ выяснили, когда Белый дом принял решение по атакам РФ ракетами ATACMS

СМИ выяснили, когда Белый дом принял решение по атакам РФ ракетами ATACMS - 26.11.2024, ПРАЙМ

СМИ выяснили, когда Белый дом принял решение по атакам РФ ракетами ATACMS

Администрация действующего американского президента Джо Байдена ждала результатов президентских выборов для разрешения Украине применять дальнобойные ракеты для | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T17:13+0300

2024-11-26T17:13+0300

2024-11-26T17:14+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Администрация действующего американского президента Джо Байдена ждала результатов президентских выборов для разрешения Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, передает издание Washington Post со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников. Авторы статьи отметили, что обсуждения относительно поставки противопехотных мин, а также применения тактической ракетной системы большой дальности ATACMS начались еще в начале октября текущего года. "Однако окончательное решение было принято только после выборов", - следует из заявления.Американские чиновники также отметили, что поставка ВСУ противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями, продемонстрировала критичность ситуации на Украине перед приходом к власти в США Дональда Трампа.

https://1prime.ru/20241126/konflikt-853099175.html

сша

украина

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сша, украина, ракеты atacms