https://1prime.ru/20241126/rakety-853102401.html
СМИ выяснили, когда Белый дом принял решение по атакам РФ ракетами ATACMS
СМИ выяснили, когда Белый дом принял решение по атакам РФ ракетами ATACMS - 26.11.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили, когда Белый дом принял решение по атакам РФ ракетами ATACMS
Администрация действующего американского президента Джо Байдена ждала результатов президентских выборов для разрешения Украине применять дальнобойные ракеты для | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T17:13+0300
2024-11-26T17:13+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Администрация действующего американского президента Джо Байдена ждала результатов президентских выборов для разрешения Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, передает издание Washington Post со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников. Авторы статьи отметили, что обсуждения относительно поставки противопехотных мин, а также применения тактической ракетной системы большой дальности ATACMS начались еще в начале октября текущего года. "Однако окончательное решение было принято только после выборов", - следует из заявления.Американские чиновники также отметили, что поставка ВСУ противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями, продемонстрировала критичность ситуации на Украине перед приходом к власти в США Дональда Трампа.
https://1prime.ru/20241126/konflikt-853099175.html
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сша, украина, ракеты atacms
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, ракеты ATACMS
СМИ выяснили, когда Белый дом принял решение по атакам РФ ракетами ATACMS
WP: Белый дом ждал итогов выборов в США для разрешения применения ВСУ ATACMS