Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Республиканцы призвали Байдена сохранить документацию по U.S. Steel - 26.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241126/respublikantsy-853079361.html
Республиканцы призвали Байдена сохранить документацию по U.S. Steel
Республиканцы призвали Байдена сохранить документацию по U.S. Steel - 26.11.2024, ПРАЙМ
Республиканцы призвали Байдена сохранить документацию по U.S. Steel
Республиканцы в конгрессе призвали администрацию вскоре покидающего свой пост президента США Джо Байдена сохранить всю документацию по согласованию возможной... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T00:45+0300
2024-11-26T00:45+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
сша
япония
джо байден
дональд трамп
джанет йеллен
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853079361.jpg?1732571102
ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Республиканцы в конгрессе призвали администрацию вскоре покидающего свой пост президента США Джо Байдена сохранить всю документацию по согласованию возможной продажи сталелитейного гиганта U.S. Steel японской Nippon Steel, сообщило агентство Блумберг, ссылаясь на соответствующее письмо. "Двадцать второго ноября четыре республиканца из палаты представителей направили министру финансов Джанет Йеллен и министру торговли Джине Раймондо письмо, в котором заявили, что недавние события, связанные с комитетом по иностранным инвестициям в США, "поставили под сомнение целостность его процесса принятия решений", и потребовали сохранения записей, связанных со "стальной" сделкой", - сообщило агентство, в распоряжении которого есть письмо. В частности республиканцы обеспокоены тем, насколько решение Байдена заблокировать продажу компании было политизировано, поскольку U.S. Steel находится в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, за который бились выигравший выборы президента США республиканец Дональд Трамп и его конкурентка от демократов, вице-президент Камала Харрис. Для победы на выборах кандидатам было важно обеспечить себе поддержку крупных профсоюзов, а объединение работников американской сталелитейной индустрии выступало против продажи компании. Вместе с тем, Трамп также ранее заявлял о планах заблокировать сделку. Администрация Байдена якобы уведомила японский Nippon о том, что сделка несет под собой риски национальной безопасности, хотя Япония является близким союзником США, в том числе по вопросам обороны. Сделка была отправлена на оценку в комитет по иностранным инвестициям в США, который и выявил риски. Теперь республиканцы задаются вопросом, "был ли уставной мандат по приоритетному рассмотрению вопросов национальной безопасности комитета по иностранным инвестициям подчинен политическим интересам", говорится в письме в распоряжении Блумберг. В декабре прошлого года сообщалось, что Nippon Steel намерен приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же Белый дом заявил, что сделка по приобретению столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на нацбезопасность и надежность функционирования цепочек поставок. Сообщалось, что администрация призывала комитет по инвестициям "тщательно расследовать" любые потенциальные последствия продажи этого предприятия, после чего она будет готова "принять соответствующие меры". Сотрудники U.S. Steel выступили в поддержку покупки компании Nippon Steel, в противном случае, считают они, предприятию грозит закрытие доменных печей и сокращение рабочих мест.
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, сша, япония, джо байден, дональд трамп, джанет йеллен
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, Джо Байден, Дональд Трамп, Джанет Йеллен
00:45 26.11.2024
 
Республиканцы призвали Байдена сохранить документацию по U.S. Steel

Блумберг: республиканцы призвали Байдена сохранить документацию по продаже U.S. Steel

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Республиканцы в конгрессе призвали администрацию вскоре покидающего свой пост президента США Джо Байдена сохранить всю документацию по согласованию возможной продажи сталелитейного гиганта U.S. Steel японской Nippon Steel, сообщило агентство Блумберг, ссылаясь на соответствующее письмо.
"Двадцать второго ноября четыре республиканца из палаты представителей направили министру финансов Джанет Йеллен и министру торговли Джине Раймондо письмо, в котором заявили, что недавние события, связанные с комитетом по иностранным инвестициям в США, "поставили под сомнение целостность его процесса принятия решений", и потребовали сохранения записей, связанных со "стальной" сделкой", - сообщило агентство, в распоряжении которого есть письмо.
В частности республиканцы обеспокоены тем, насколько решение Байдена заблокировать продажу компании было политизировано, поскольку U.S. Steel находится в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, за который бились выигравший выборы президента США республиканец Дональд Трамп и его конкурентка от демократов, вице-президент Камала Харрис.
Для победы на выборах кандидатам было важно обеспечить себе поддержку крупных профсоюзов, а объединение работников американской сталелитейной индустрии выступало против продажи компании. Вместе с тем, Трамп также ранее заявлял о планах заблокировать сделку.
Администрация Байдена якобы уведомила японский Nippon о том, что сделка несет под собой риски национальной безопасности, хотя Япония является близким союзником США, в том числе по вопросам обороны. Сделка была отправлена на оценку в комитет по иностранным инвестициям в США, который и выявил риски. Теперь республиканцы задаются вопросом, "был ли уставной мандат по приоритетному рассмотрению вопросов национальной безопасности комитета по иностранным инвестициям подчинен политическим интересам", говорится в письме в распоряжении Блумберг.
В декабре прошлого года сообщалось, что Nippon Steel намерен приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же Белый дом заявил, что сделка по приобретению столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на нацбезопасность и надежность функционирования цепочек поставок. Сообщалось, что администрация призывала комитет по инвестициям "тщательно расследовать" любые потенциальные последствия продажи этого предприятия, после чего она будет готова "принять соответствующие меры".
Сотрудники U.S. Steel выступили в поддержку покупки компании Nippon Steel, в противном случае, считают они, предприятию грозит закрытие доменных печей и сокращение рабочих мест.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАЯПОНИЯДжо БайденДональд ТрампДжанет Йеллен
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала