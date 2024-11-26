https://1prime.ru/20241126/rubl-853104280.html

Курс рубля к юаню на Мосбирже обновляет минимумы с марта 2022 года

Курс рубля к юаню на Мосбирже обновляет минимумы с марта 2022 года - 26.11.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже обновляет минимумы с марта 2022 года

Рубль на Московской бирже во вторник продолжает сильно падать против юаня, китайская валюта обновила максимумы с марта 2022 года – уже в районе уровня 14,6... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T17:41+0300

2024-11-26T17:41+0300

2024-11-26T17:42+0300

китайский юань

биржевые торги

мосбиржа

курс юаня

https://cdnn.1prime.ru/img/83407/36/834073634_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_16ea0dea8179c02b3824c67f79965186.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже во вторник продолжает сильно падать против юаня, китайская валюта обновила максимумы с марта 2022 года – уже в районе уровня 14,6 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.30 мск рос на 21 копейку, до 14,59 рубля. Рост составил 1,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 14,39-14,6 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 94,8 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 106,29 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,285 против 7,251 на форексе. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль во вторник продолжает ощутимо дешеветь на фоне высоких геополитических и санкционных рисков. В итоге китайская валюта обновляет максимум с марта 2022 года - уже выше уровня 14,6 рубля. "Давление на рубль продолжает оказывать большая геополитическая неопределенность, которая в том числе усиливает угрозу более длительного периода повышенных бюджетных расходов. Это усугубляется недостаточным поступлением валютной выручки как из-за сокращения экспорта под действием санкций и снижения нефтяных цен, так и введения санкционных мер против Газпромбанка", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка упала до 3,82% годовых по индикатору RUSFARCNY против 15,78% накануне. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.32 мск повышается на 0,5%, до 72,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизируется около 106,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Банк России в текущих условиях может начать продажи валюты в объемах, превышающих бюджетное правило, полагает Михаил Шульгин из компании "Росгосстрах жизнь". "Ранее ЦБ неоднократно указывал, что подобные операции – инструмент обеспечения финансовой стабильности, а не инструмент денежно-кредитной политики. ЦБ, определяя, когда начинать такие продажи, опирается не на конкретные уровни курса рубля, а на волатильность курса. Если рубль слабеет стабильно, но степенно, у регулятора "не загорается красная лампочка". Однако сейчас волатильность курса высокая, поэтому можно ожидать решение ЦБ увеличить продажи валюты сверх бюджетного правила", - поясняет он. После преодоления на Мосбирже курсом юаня промежуточного сопротивления в виде круглой отметки 14,5 рубля более серьезным техническим препятствием для роста котировок юаня способен выступить психологически важный уровень 15 рублей, рассчитывает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

https://1prime.ru/20241126/kurs-853104108.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, мосбиржа, курс юаня