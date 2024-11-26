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Рубль продолжил ощутимо дешеветь второй день подряд

Рубль продолжил ощутимо дешеветь второй день подряд - 26.11.2024, ПРАЙМ

Рубль продолжил ощутимо дешеветь второй день подряд

Рубль на Московской бирже во вторник сильно упал против юаня вторую сессию подряд, китайская валюта обновила максимумы с марта 2022 года – уже в районе уровня... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T21:55+0300

2024-11-26T21:55+0300

2024-11-26T21:55+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже во вторник сильно упал против юаня вторую сессию подряд, китайская валюта обновила максимумы с марта 2022 года – уже в районе уровня 14,7 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 29 копеек, до 14,67 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 107,11 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль во вторник продолжил ощутимо дешеветь второй торговый день подряд на фоне высоких геополитических и санкционных рисков. В итоге китайская валюта обновила максимум с марта 2022 года - уже около уровня 14,7 рубля. "Санкции США против отдельных участников финансового сектора РФ, объявленные на прошлой неделе, обусловили временные проблемы с расчетами по внешнеторговым операциям, дисбалансам и волатильности на валютном рынке", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Стоимость нефти к 21.40 мск снижалась на 0,7%, до 72 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 107,15 пункта. ПРОГНОЗЫ Падение рубля основано на нескольких факторах: это и глобальная геополитика, и снижение цен на нефть, и общий тотальный дефицит ликвидности иностранной валюты при уверенном спросе импортеров, полагает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "На текущий момент оснований ожидать, что рубль быстро отыграет эти потери, очень немного", - добавляет он. Рубль остается под перекрестным огнем негатива – обострения геополитики, новых санкционных преград для трансграничных расчетов, сезонного увеличения спроса на импорт и бюджетных трат, а также - силы самого доллара к остальным валютам на форексе, рассуждает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Сдерживают ослабление нацвалюты РФ меры валютного контроля, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, продажи валюты в рамках бюджетного правила. Слишком слабый рубль способствует усилению проинфляционных рисков, продолжительные девальвационные импульсы усиливают инфляционные ожидания у населения и бизнеса", - добавляет он. В ближайшей перспективе нельзя исключать вмешательства финансовых властей в ситуацию, считает Шепелев. "Например, могут быть вновь повышены лимиты по репатриации и продажи выручки для экспортеров. Краткосрочно ждем юань на уровне 14-15 рублей, доллар – 103-107 рублей", - говорит он.

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биржевые торги, россия, мосбиржа, юань, курсы валют