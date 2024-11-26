https://1prime.ru/20241126/ssha-853075571.html
Китай подобрался прямо в подбрюшье к гегемону
Китай подобрался прямо в подбрюшье к гегемону - 26.11.2024, ПРАЙМ
Китай подобрался прямо в подбрюшье к гегемону
На днях председатель Китая Си Цзиньпин в ходе поездки в Перу объявил о завершении строительства порта Чанкай, который был построен полностью на китайские... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T04:04+0300
2024-11-26T04:04+0300
2024-11-26T04:04+0300
статья
китай
сша
перу
николай вавилов
си цзиньпин
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ, Роман Серов. На днях председатель Китая Си Цзиньпин в ходе поездки в Перу объявил о завершении строительства порта Чанкай, который был построен полностью на китайские деньги. Зачем Китай дразнит своего основного соперника и что рассчитывает получить?Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПорт, связывающий Шанхай и город Чанкай, расположенный в 60 километрах к северу от столицы Перу – Лимы обошелся в 3,5 миллиарда долларов. Предполагается, что он сократит время доставки из Перу в Китай на 23 дня, благодаря чему логистические расходы снизятся как минимум на 20 процентов.Сюрприз на собственных "задворках"Расходы обещают быстро окупиться. Новый мегапорт Чанкай по самым приблизительным подсчетам будет приносить ежегодный доход в 4,5 миллиарда долларов после выхода на полную проектную мощность.Более того, по данным местной прессы, уже в 2025 году Китай планирует инвестировать в морскую инфраструктуру Перу еще 2 млрд. долларов, создав тысячи рабочих мест, и сделать из этого порта крупнейший транспортный узел между Азией и Южной Америкой.По словам Си Цзиньпина, завершение проекта полностью подтверждает решимость КНР налаживать долгосрочное стратегическое сотрудничество с Перу. Страны также подписали важное соглашение о расширении действующего соглашения о свободной торговле.Китай продолжает экспансию в страны Южной Америки, преследуя собственные интересы и открыто игнорируя интересы США, рассказывает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований компании ТР.По словам эксперта, само событие было приурочено ко времени действия перуанского саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)."Конкретное время открытия порта было выбрано именно в тот день, в тот момент, когда уходящий президент США Джо Байден вместе с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и остальной делегацией прибыли на саммит как делегаты от США, и могли наблюдать безрадостную картину, как на “задворки” их страны медленно и величественно входит Китай, негласно демонстрируя силу и мощь своей экономики" - описывает происходящее Вавилов.Все дороги ведут в Пекин. Теперь в обход СШАВпрочем, экономические интересы Китая в этом регионе простираются значительно дальше. Как сообщает Синьхуа со ссылкой на китайского лидера, Китай готов совместно с Перу задействовать преимущества локации порта Чанкай и построить новый сухопутно-морской коридор между Китаем и Латинской Америкой. Дальнейшие планы еще более амбициозны: наладить связи с внутренними районами Перу, а затем и с соседними странами, чтобы способствовать развитию и интеграции региона.Южная Америка и Карибский бассейн давно интересует Китай. Он открыто ведет экспансию буквально под носом у США, открыто игнорируя их интересы,В соседней Бразилии китайцы планируют построить новую железную дорогу до Чанкая и наладить экспорт соевых бобов и железной руды из этой страны в промышленных объемах, а затем создать целую водно-сухопутную логистическую систему, которая будет обслуживать экспортно-импортные операции Китая не только в Бразилии и Перу, но и в других странах Латинской Америки.А это, по словам Вавилова может означать, что начало работы мегапорта Чанкай в ближайшее время может очень существенно перестроить логистические (и, естественно финансовые) потоки в пользу Китая не только в этих странах Латинской Америки, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, что полностью укладываются в ранее принятую китайцами доктрину "Морского Шёлкового пути XXI века".Китайский подход побеждаетРазвивая сотрудничество со странами Латинской Америки, Китай в первую очередь преследует собственные экономические интересы, которые заключа.тся в обеспечении стабильных и надежных поставок сырьевых ресурсов, утверждает Дмитрий Плеханов, аналитик Института комплексных стратегических исследований.Закупки сельскохозяйственной продукции и минерального сырья составляют основную часть китайского импорта в торговле со странами Латинской Америки, а сальдо торгового баланса КНР со странами региона остается устойчиво отрицательным, отражая превышения импорта над экспортными поставками.По мнению Плеханова, строительство объектов транспортной и логистической инфраструктуры, которое осуществляется за счет кредитов, выданных китайскими банками, с одной стороны, направлено на то, чтобы гарантировать стабильность и скорость поставок. А с другой стороны это инструмент расширения китайского влияния в мире.В своей внешней экспансии Китая во многом опирается на собственный опыт внутреннего экономического развития, которое основывалось на масштабных инвестициях в инфраструктуру и способность государства аккумулировать крупные значительные ресурсы для реализацию крупных инвестиционных проектов."В этой сфере США и странам Запада оказывается нечего предложить развивающимся странам, имеющим большие проблемы в плане развития инфраструктуры, поэтому китайский подход выглядит очень привлекательным", - заключает аналитик.
https://1prime.ru/20241122/uran-853025606.html
https://1prime.ru/20241124/dollar-853022028.html
китай
сша
перу
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Роман Серов
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Роман Серов
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Роман Серов
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
китай, сша, перу, николай вавилов, си цзиньпин, джо байден
Статья, КИТАЙ, США, ПЕРУ, Николай Вавилов, Си Цзиньпин, Джо Байден
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ, Роман Серов. На днях председатель Китая Си Цзиньпин в ходе поездки в Перу объявил о завершении строительства порта Чанкай, который был построен полностью на китайские деньги. Зачем Китай дразнит своего основного соперника и что рассчитывает получить?
Порт, связывающий Шанхай и город Чанкай, расположенный в 60 километрах к северу от столицы Перу – Лимы обошелся в 3,5 миллиарда долларов. Предполагается, что он сократит время доставки из Перу в Китай на 23 дня, благодаря чему логистические расходы снизятся как минимум на 20 процентов.
Сюрприз на собственных "задворках"
Расходы обещают быстро окупиться. Новый мегапорт Чанкай по самым приблизительным подсчетам будет приносить ежегодный доход в 4,5 миллиарда долларов после выхода на полную проектную мощность.
Более того, по данным местной прессы, уже в 2025 году Китай планирует инвестировать в морскую инфраструктуру Перу еще 2 млрд. долларов, создав тысячи рабочих мест, и сделать из этого порта крупнейший транспортный узел между Азией и Южной Америкой.
По словам Си Цзиньпина, завершение проекта полностью подтверждает решимость КНР налаживать долгосрочное стратегическое сотрудничество с Перу. Страны также подписали важное соглашение о расширении действующего соглашения о свободной торговле.
Китай продолжает экспансию в страны Южной Америки, преследуя собственные интересы и открыто игнорируя интересы США, рассказывает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований компании ТР.
Эксперт рассказал, зачем Китай наращивает закупки российского урана
По словам эксперта, само событие было приурочено ко времени действия перуанского саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
"Конкретное время открытия порта было выбрано именно в тот день, в тот момент, когда уходящий президент США Джо Байден вместе с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и остальной делегацией прибыли на саммит как делегаты от США, и могли наблюдать безрадостную картину, как на “задворки” их страны медленно и величественно входит Китай, негласно демонстрируя силу и мощь своей экономики" - описывает происходящее Вавилов.
Все дороги ведут в Пекин. Теперь в обход США
Впрочем, экономические интересы Китая в этом регионе простираются значительно дальше. Как сообщает Синьхуа со ссылкой на китайского лидера, Китай готов совместно с Перу задействовать преимущества локации порта Чанкай и построить новый сухопутно-морской коридор между Китаем и Латинской Америкой. Дальнейшие планы еще более амбициозны: наладить связи с внутренними районами Перу, а затем и с соседними странами, чтобы способствовать развитию и интеграции региона.
Южная Америка и Карибский бассейн давно интересует Китай. Он открыто ведет экспансию буквально под носом у США, открыто игнорируя их интересы,
В соседней Бразилии китайцы планируют построить новую железную дорогу до Чанкая и наладить экспорт соевых бобов и железной руды из этой страны в промышленных объемах, а затем создать целую водно-сухопутную логистическую систему, которая будет обслуживать экспортно-импортные операции Китая не только в Бразилии и Перу, но и в других странах Латинской Америки.
А это, по словам Вавилова может означать, что начало работы мегапорта Чанкай в ближайшее время может очень существенно перестроить логистические (и, естественно финансовые) потоки в пользу Китая не только в этих странах Латинской Америки, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, что полностью укладываются в ранее принятую китайцами доктрину "Морского Шёлкового пути XXI века".
Китайский подход побеждает
Развивая сотрудничество со странами Латинской Америки, Китай в первую очередь преследует собственные экономические интересы, которые заключа.тся в обеспечении стабильных и надежных поставок сырьевых ресурсов, утверждает Дмитрий Плеханов, аналитик Института комплексных стратегических исследований.
Закупки сельскохозяйственной продукции и минерального сырья составляют основную часть китайского импорта в торговле со странами Латинской Америки, а сальдо торгового баланса КНР со странами региона остается устойчиво отрицательным, отражая превышения импорта над экспортными поставками.
Изнанка доллара. Весь мир начнет работать на США, и вот почему
По мнению Плеханова, строительство объектов транспортной и логистической инфраструктуры, которое осуществляется за счет кредитов, выданных китайскими банками, с одной стороны, направлено на то, чтобы гарантировать стабильность и скорость поставок. А с другой стороны это инструмент расширения китайского влияния в мире.
В своей внешней экспансии Китая во многом опирается на собственный опыт внутреннего экономического развития, которое основывалось на масштабных инвестициях в инфраструктуру и способность государства аккумулировать крупные значительные ресурсы для реализацию крупных инвестиционных проектов.
"В этой сфере США и странам Запада оказывается нечего предложить развивающимся странам, имеющим большие проблемы в плане развития инфраструктуры, поэтому китайский подход выглядит очень привлекательным", - заключает аналитик.