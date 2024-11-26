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Т-Банк запустил в приложении банковскую социальную сеть и "метамаркетплейс"

Т-Банк запустил в приложении банковскую социальную сеть и "метамаркетплейс" - 26.11.2024, ПРАЙМ

Т-Банк запустил в приложении банковскую социальную сеть и "метамаркетплейс"

Т-Банк запустил в своем обновленном мобильном приложении первую в России банковскую социальную сеть, а также "Сферы" - разделы, объединяющие траты в рамках... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T16:22+0300

2024-11-26T16:22+0300

2024-11-26T16:22+0300

россия

т-банк

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Т-Банк запустил в своем обновленном мобильном приложении первую в России банковскую социальную сеть, а также "Сферы" - разделы, объединяющие траты в рамках определенной сферы жизни человека, среди них раздел для покупок "Шопинг", который в банке называют "метамаркетплейсом", сообщила кредитная организация. "Новая концепция "Дофамин-банкинга" от Т-Банка в новой версии мобильного приложения реализована в виде "Сфер" и первой в России банковской социальной сети", - говорится в сообщении банка. По словам вице-президента, директора по продукту и технологиям Т-Банка Константина Маркелова, которые приводятся в сообщении, "Сфера" представляет собой раздел, который собирает разные траты в рамках определенной сферы жизни человека. "На старте их будет четыре, но в будущем мы представим новые "Сферы", - добавил он. Социальная сеть банка, как сообщила кредитная организация, строится вокруг финансов и интересов и пронизывает все четыре "Сферы" в обновленном приложении. Она будет доступна всем 46 миллионам клиентов экосистемы банка, ее пользователи, как и в любой другой социальной сети, смогут, например, публиковать посты с фотографиями и видео, оставлять комментарии. При этом они смогут делиться впечатлениями по итогам реальных транзакций. Одна из "Сфер" в новом приложении - "Сфера Шопинг". "Шопинг" - это "метамаркетплейс", то есть не маркетплейс в его основном понимании. Это сервис, который будет объединять существующих игроков на рынке с покупателями-клиентами Т-Банка", - сказали РИА Новости в банке. Сейчас в "Шопинге" пользователи могут найти и купить разнообразные товары - мебель, обувь, одежду, товары для дома, электронику и прочее - от более 40 партнеров-крупных интернет-магазинов. "Расширение планируется в рамках текущих категорий, а в будущем к "Шопингу" смогут подключиться и нишевые маркетплейсы, и универсальные площадки", - рассказали в банке. Также в приложении есть "Сфера Авто" - "первая полноценная отдельная банковская экосистема для автомобилистов, которая призвана закрыть любой запрос и потребность автовладельцев", а сфера "Дом" позволяет решить все связанные с тратами бытовые дела. В сфере "Путешествия" клиенты могут спланировать путешествие "от и до": выбрать билеты на самолет и поезд, найти жилье, купить тур или заранее выбрать и забронировать экскурсию. Обновление мобильного приложения версии 7.0 на iOS и Android, как сообщили РИА Новости в банке, началось 25 ноября, при этом ранее бета-версия была доступна небольшой фокус-группе из клиентов банка. В конце августа представитель Т-Банка сообщил, что Т-Банк не планирует создавать маркетплейс в буквальном смысле, но в ближайшее время "удивит потребителей" в сфере развития онлайн-продаж товаров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, т-банк