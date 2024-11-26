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Запад услышал тезисы, озвученные Путиным, отметил Песков
Запад услышал тезисы, озвученные Путиным, отметил Песков - 26.11.2024, ПРАЙМ
Запад услышал тезисы, озвученные Путиным, отметил Песков
Западные страны хорошо услышали тезисы, озвученные российским президентом Владимиром Путиными после проведения испытаний "Орешника", подчеркнул пресс-секретарь... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T12:48+0300
2024-11-26T12:48+0300
2024-11-26T12:48+0300
спецоперация на украине
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дмитрий песков
запад
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Западные страны хорошо услышали тезисы, озвученные российским президентом Владимиром Путиными после проведения испытаний "Орешника", подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее координатор Белого дома Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней". Причиной такого решения Вашингтон назвал право Киева на самооборону."Достаточно четко была озвучена позиция РФ, она была озвучена президентом Путиным. Мы не сомневаемся, что все те тезисы, которые озвучил президент, были хорошо услышаны странами коллективного Запада", - заметил Песков, комментируя вопрос журналистов о возможности применения США дальнобойного оружия против России на фоне испытаний "Орешника". Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о нанесенных 19 ноября ударах по объектам в Курской и Брянской областях. При этом Украина применила поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение ВСУ американского и британского оружия, а также ракет дальнего радиуса действия, президент России Владимир Путин заявил о нанесении комбинированного удара по объекту в Украине. Вместе с тем, был успешно испытан новейший российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".
https://1prime.ru/20241126/eskalatsiya-853090213.html
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владимир путин, дмитрий песков, запад
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ЗАПАД
Запад услышал тезисы, озвученные Путиным, отметил Песков
Песков: Запад хорошо услышал тезисы, озвученные Путиным после испытаний "Орешника"
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Западные страны хорошо услышали тезисы, озвученные российским президентом Владимиром Путиными после проведения испытаний "Орешника", подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее координатор Белого дома Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней". Причиной такого решения Вашингтон назвал право Киева на самооборону.
"Достаточно четко была озвучена позиция РФ, она была озвучена президентом Путиным. Мы не сомневаемся, что все те тезисы, которые озвучил президент, были хорошо услышаны странами коллективного Запада", - заметил Песков, комментируя вопрос журналистов о возможности применения США дальнобойного оружия против России на фоне испытаний "Орешника".
Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о нанесенных 19 ноября ударах по объектам в Курской и Брянской областях. При этом Украина применила поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение ВСУ американского и британского оружия, а также ракет дальнего радиуса действия, президент России Владимир Путин заявил о нанесении комбинированного удара по объекту в Украине. Вместе с тем, был успешно испытан новейший российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".
Уходящая администрация США идет к эскалации на Украине, заявил Песков