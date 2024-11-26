https://1prime.ru/20241126/tramp-853079701.html

Трамп подпишет указ о тарифах на товары из Мексики и Канады

Трамп подпишет указ о тарифах на товары из Мексики и Канады - 26.11.2024, ПРАЙМ

Трамп подпишет указ о тарифах на товары из Мексики и Канады

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T03:44+0300

2024-11-26T03:44+0300

2024-11-26T03:44+0300

экономика

мировая экономика

мексика

канада

сша

дональд трамп

джо байден

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853079701.jpg?1732581876

ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну. "Как всем известно, через Мексику и Канаду в нашу страну в огромных количествах поступают наркотики и преступность. Сейчас караван из тысяч человек из Мексики направляется через нашу открытую границу, и его невозможно остановить. С 20 января я подпишу указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Этот тариф останется в силе, пока наркотики, особенно фентанил, и нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что Мексика и Канада обладают всеми возможностями для решения проблемы наркотрафика и нелегальной миграции. "Мы требуем, чтобы они использовали эту силу, а до тех пор они должны заплатить большую цену!" - добавил избранный президент. Трамп неоднократно критиковал миграционную политику администрации демократа Джо Байдена, обещая ужесточить контроль на границах и восстановить строительство стены на границе с Мексикой в случае переизбрания.

мексика

канада

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, мексика, канада, сша, дональд трамп, джо байден