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Трамп подпишет указ о тарифах на товары из Мексики и Канады
Трамп подпишет указ о тарифах на товары из Мексики и Канады - 26.11.2024, ПРАЙМ
Трамп подпишет указ о тарифах на товары из Мексики и Канады
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T03:44+0300
2024-11-26T03:44+0300
2024-11-26T03:44+0300
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну.
"Как всем известно, через Мексику и Канаду в нашу страну в огромных количествах поступают наркотики и преступность. Сейчас караван из тысяч человек из Мексики направляется через нашу открытую границу, и его невозможно остановить. С 20 января я подпишу указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Этот тариф останется в силе, пока наркотики, особенно фентанил, и нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Он подчеркнул, что Мексика и Канада обладают всеми возможностями для решения проблемы наркотрафика и нелегальной миграции.
"Мы требуем, чтобы они использовали эту силу, а до тех пор они должны заплатить большую цену!" - добавил избранный президент.
Трамп неоднократно критиковал миграционную политику администрации демократа Джо Байдена, обещая ужесточить контроль на границах и восстановить строительство стены на границе с Мексикой в случае переизбрания.
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Экономика, Мировая экономика, МЕКСИКА, КАНАДА, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп подпишет указ о тарифах на товары из Мексики и Канады
Трамп подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на товары из Мексики и Канады
ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну.
"Как всем известно, через Мексику и Канаду в нашу страну в огромных количествах поступают наркотики и преступность. Сейчас караван из тысяч человек из Мексики направляется через нашу открытую границу, и его невозможно остановить. С 20 января я подпишу указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Этот тариф останется в силе, пока наркотики, особенно фентанил, и нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Он подчеркнул, что Мексика и Канада обладают всеми возможностями для решения проблемы наркотрафика и нелегальной миграции.
"Мы требуем, чтобы они использовали эту силу, а до тех пор они должны заплатить большую цену!" - добавил избранный президент.
Трамп неоднократно критиковал миграционную политику администрации демократа Джо Байдена, обещая ужесточить контроль на границах и восстановить строительство стены на границе с Мексикой в случае переизбрания.