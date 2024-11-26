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СМИ: Дания намерена выделить Киеву 1,4 миллиарда долларов на ВПК

СМИ: Дания намерена выделить Киеву 1,4 миллиарда долларов на ВПК - 26.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: Дания намерена выделить Киеву 1,4 миллиарда долларов на ВПК

Власти Дании намерены выделить в 2025 году около 1,4 миллиарда долларов на финансирование украинского военно-промышленного комплекса, поскольку европейские... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T14:10+0300

2024-11-26T14:10+0300

2024-11-26T14:13+0300

спецоперация на украине

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украина

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финансовая помощь для украины

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Власти Дании намерены выделить в 2025 году около 1,4 миллиарда долларов на финансирование украинского военно-промышленного комплекса, поскольку европейские союзники Украины испытывают трудности с производством достаточного количества оружия для ВСУ, передает издание Wall Street Journal. "Европейские союзники Украины, испытывающие трудности с производством достаточного количества оружия для военных нужд Киева, внедряют новый метод: дают украинцам деньги, чтобы они делали это сами... (Глава минобороны Дании Троельс Лунд - ред.) Поульсен надеется, что в следующем году через систему будет направлено не менее 1,4 миллиарда долларов", - следует из заявления. Авторы статьи отметили, что в новом подходе европейцы намерены финансировать украинские правительственные контракты с испытывающими нехватку денег украинскими производителями оружия для производства техники для ВСУ. Европейские чиновники сообщили, что Дания сохранила около 680 миллионов долларов для такой помощи Киеву, и, согласно газете, Копенгаген намерен предоставить эти средства к концу 2024 года. Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин подчеркнул в интервью новостному агентству РИА Новости, что Дания опустошила свои военные арсеналы, поставив Киеву вооружений на 7,5 миллиарда долларов. Он также отметил, что Дания наращивает усилия по размещению заказов на производство вооружений на предприятиях ВПК Украины. Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://1prime.ru/20241126/voyna-853093243.html

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дания, украина, впк, финансовая помощь для украины