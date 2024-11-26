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"Удары трусов": сенатор ответил на обстрел ВСУ пассажирского автобуса
"Удары трусов": сенатор ответил на обстрел ВСУ пассажирского автобуса - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Удары трусов": сенатор ответил на обстрел ВСУ пассажирского автобуса
Атака ВСУ на пассажирский автобус - удар загнанных в угол трусов, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T16:53+0300
2024-11-26T16:53+0300
2024-11-26T16:54+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Атака ВСУ на пассажирский автобус - удар загнанных в угол трусов, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.Ранее стало известно, что украинские военные атаковали пассажирский автобус. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщил, что в результате обстрела погибли четыре человека, семеро пострадало."Позор нынешних убийц ВСУ, которые воюют с мирным населением, останется в веках! Они намеренно бьют по людям. По гражданским. И это удары трусов, которых загнали в угол, как бешеных зверей", - подчеркнул Кастюкевич в своем Telegram-канале. Сенатор принес свои соболезнования семьям погибших, а также пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, гражданское население
"Удары трусов": сенатор ответил на обстрел ВСУ пассажирского автобуса
Кастюкевич: атаку ВСУ на пассажирский автобус в Новой Каховке - "удар трусов"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Атака ВСУ на пассажирский автобус - удар загнанных в угол трусов, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Ранее стало известно, что украинские военные атаковали пассажирский автобус. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщил, что в результате обстрела погибли четыре человека, семеро пострадало.
"Позор нынешних убийц ВСУ, которые воюют с мирным населением, останется в веках! Они намеренно бьют по людям. По гражданским. И это удары трусов, которых загнали в угол, как бешеных зверей", - подчеркнул Кастюкевич в своем Telegram-канале.
Сенатор принес свои соболезнования семьям погибших, а также пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим.
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