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"Удары трусов": сенатор ответил на обстрел ВСУ пассажирского автобуса - 26.11.2024, ПРАЙМ
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"Удары трусов": сенатор ответил на обстрел ВСУ пассажирского автобуса
"Удары трусов": сенатор ответил на обстрел ВСУ пассажирского автобуса - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Удары трусов": сенатор ответил на обстрел ВСУ пассажирского автобуса
Атака ВСУ на пассажирский автобус - удар загнанных в угол трусов, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T16:53+0300
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спецоперация на украине
всу
украина
гражданское население
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Атака ВСУ на пассажирский автобус - удар загнанных в угол трусов, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.Ранее стало известно, что украинские военные атаковали пассажирский автобус. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщил, что в результате обстрела погибли четыре человека, семеро пострадало."Позор нынешних убийц ВСУ, которые воюют с мирным населением, останется в веках! Они намеренно бьют по людям. По гражданским. И это удары трусов, которых загнали в угол, как бешеных зверей", - подчеркнул Кастюкевич в своем Telegram-канале. Сенатор принес свои соболезнования семьям погибших, а также пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим.
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всу, украина, гражданское население
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, гражданское население
16:53 26.11.2024 (обновлено: 16:54 26.11.2024)
 
"Удары трусов": сенатор ответил на обстрел ВСУ пассажирского автобуса

Кастюкевич: атаку ВСУ на пассажирский автобус в Новой Каховке - "удар трусов"

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Атака ВСУ на пассажирский автобус - удар загнанных в угол трусов, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Ранее стало известно, что украинские военные атаковали пассажирский автобус. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщил, что в результате обстрела погибли четыре человека, семеро пострадало.
"Позор нынешних убийц ВСУ, которые воюют с мирным населением, останется в веках! Они намеренно бьют по людям. По гражданским. И это удары трусов, которых загнали в угол, как бешеных зверей", - подчеркнул Кастюкевич в своем Telegram-канале.
Сенатор принес свои соболезнования семьям погибших, а также пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим.
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