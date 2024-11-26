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"Русские полностью готовы". Экс-советник НАТО раскрыл роковую ошибку Запада - 26.11.2024, ПРАЙМ
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"Русские полностью готовы". Экс-советник НАТО раскрыл роковую ошибку Запада
"Русские полностью готовы". Экс-советник НАТО раскрыл роковую ошибку Запада - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Русские полностью готовы". Экс-советник НАТО раскрыл роковую ошибку Запада
Западные страны не подготовили украинские войска должным образом к конфликту с Россией. Таким мнением поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T14:38+0300
2024-11-26T14:38+0300
спецоперация на украине
всу
запад
подготовка
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Западные страны не подготовили украинские войска должным образом к конфликту с Россией. Таким мнением поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.По словам эксперта, западные армии имеют опыт военных действий в различных зонах, в том числе и в Афганистане, однако этот опыт не применим к ситуации в Европе, где преобладают высокие технологиями.По этой причине, глава киевского режима Владимир Зеленский не раз отмечал, что навыки, полученные украинскими солдатами на Западе, не имеют ценности в текущем конфликте."Русские, с другой стороны, полностью готовы к такого рода конфликтам", — заключил Бо.
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всу, запад, подготовка
Спецоперация на Украине, ВСУ, ЗАПАД, Подготовка
14:38 26.11.2024
 
"Русские полностью готовы". Экс-советник НАТО раскрыл роковую ошибку Запада

Полковник Бо: Запад не смог подготовить ВСУ к конфликту должным образом

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Западные страны не подготовили украинские войска должным образом к конфликту с Россией. Таким мнением поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
По словам эксперта, западные армии имеют опыт военных действий в различных зонах, в том числе и в Афганистане, однако этот опыт не применим к ситуации в Европе, где преобладают высокие технологиями.
По этой причине, глава киевского режима Владимир Зеленский не раз отмечал, что навыки, полученные украинскими солдатами на Западе, не имеют ценности в текущем конфликте.
"Русские, с другой стороны, полностью готовы к такого рода конфликтам", — заключил Бо.
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
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Спецоперация на УкраинеВСУЗАПАДПодготовка
 
 
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