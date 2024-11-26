https://1prime.ru/20241126/zapad-853095442.html

"Русские полностью готовы". Экс-советник НАТО раскрыл роковую ошибку Запада

"Русские полностью готовы". Экс-советник НАТО раскрыл роковую ошибку Запада - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Русские полностью готовы". Экс-советник НАТО раскрыл роковую ошибку Запада

Западные страны не подготовили украинские войска должным образом к конфликту с Россией. Таким мнением поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T14:38+0300

2024-11-26T14:38+0300

2024-11-26T14:38+0300

спецоперация на украине

всу

запад

подготовка

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Западные страны не подготовили украинские войска должным образом к конфликту с Россией. Таким мнением поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.По словам эксперта, западные армии имеют опыт военных действий в различных зонах, в том числе и в Афганистане, однако этот опыт не применим к ситуации в Европе, где преобладают высокие технологиями.По этой причине, глава киевского режима Владимир Зеленский не раз отмечал, что навыки, полученные украинскими солдатами на Западе, не имеют ценности в текущем конфликте."Русские, с другой стороны, полностью готовы к такого рода конфликтам", — заключил Бо.

https://1prime.ru/20241126/konflikt-853083518.html

запад

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всу, запад, подготовка