https://1prime.ru/20241126/zapad-853095442.html
"Русские полностью готовы". Экс-советник НАТО раскрыл роковую ошибку Запада
"Русские полностью готовы". Экс-советник НАТО раскрыл роковую ошибку Запада - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Русские полностью готовы". Экс-советник НАТО раскрыл роковую ошибку Запада
Западные страны не подготовили украинские войска должным образом к конфликту с Россией. Таким мнением поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T14:38+0300
2024-11-26T14:38+0300
2024-11-26T14:38+0300
спецоперация на украине
всу
запад
подготовка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1a/853083822_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_a2f2502f8ed550fd9b66be078ae6e61d.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Западные страны не подготовили украинские войска должным образом к конфликту с Россией. Таким мнением поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.По словам эксперта, западные армии имеют опыт военных действий в различных зонах, в том числе и в Афганистане, однако этот опыт не применим к ситуации в Европе, где преобладают высокие технологиями.По этой причине, глава киевского режима Владимир Зеленский не раз отмечал, что навыки, полученные украинскими солдатами на Западе, не имеют ценности в текущем конфликте."Русские, с другой стороны, полностью готовы к такого рода конфликтам", — заключил Бо.
https://1prime.ru/20241126/konflikt-853083518.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1a/853083822_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_e263de32cccb21844cc7cb8718c2e90e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, запад, подготовка
Спецоперация на Украине, ВСУ, ЗАПАД, Подготовка
"Русские полностью готовы". Экс-советник НАТО раскрыл роковую ошибку Запада
Полковник Бо: Запад не смог подготовить ВСУ к конфликту должным образом
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ.
Западные страны не подготовили украинские войска должным образом к конфликту с Россией. Таким мнением поделился экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью
YouТube-каналу Dialogue Works.
По словам эксперта, западные армии имеют опыт военных действий в различных зонах, в том числе и в Афганистане, однако этот опыт не применим к ситуации в Европе, где преобладают высокие технологиями.
По этой причине, глава киевского режима Владимир Зеленский не раз отмечал, что навыки, полученные украинскими солдатами на Западе, не имеют ценности в текущем конфликте.
"Русские, с другой стороны, полностью готовы к такого рода конфликтам", — заключил Бо.
"Критическая фаза". В Британии рассказали о произошедшем в зоне СВО