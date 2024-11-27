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Падает все и даже биткоин

Падает все и даже биткоин - 27.11.2024, ПРАЙМ

Падает все и даже биткоин

Во вторник, 26 ноября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,75%, до 107,11 руб., евро/рубль - на 1,55%, до 112,19... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T08:53+0300

2024-11-27T08:53+0300

2024-11-27T08:53+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Во вторник, 26 ноября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,75%, до 107,11 руб., евро/рубль - на 1,55%, до 112,19 руб., юань/рубль - на 2,01%, до 14,67 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы на 27 ноября: доллар - 105,0604 руб., евро - 110,4943 руб.Торги на Мосбирже открылись небольшим снижением по валютам, но с 12:15 мск началась новая волна ослабления рубля. Нацвалюта переживает сложный период, при этом регулятор не торопится ему помогать и вмешиваться в текущую ситуацию. Министр финансов Силуанов подчеркнул позитивный аспект ситуации - благоприятные условия для отечественных экспортеров, для которых выгоден текущий курс.Повторюсь, что текущая девальвация обусловлена множеством факторов, среди которых доминируют геополитическая напряженность, санкционные ограничения и существенные затруднения в экспортно-импортных операциях.Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,56%, до $72,19 за баррель. В ходе европейской сессии цена повышалась до $73,80, но в итоге на американской сессии снизилась до $71,63. Текущая динамика цен на нефть находится под влиянием нескольких ключевых факторов. С одной стороны, неожиданное сокращение запасов оказывает поддержку. С другой стороны, снижение геополитических рисков из-за перемирия между Израилем и Ливаном.Согласно еженедельному отчету Американского нефтяного института (API), запасы сырой нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 22 ноября, снизились на 5,935 млн баррелей против прогноза +250 тыс. баррелей. Ждем данных от Минэнерго США.В среду, 27 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 72,35. После подписания соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном возросли риски уйти ниже $71,35 (уровень поддержки). А падение ниже ее вызывает опасения у покупателей, что цена обвалится до $68,50.Что касается рубля, то он еще не нашел дно, от которого бы мог оттолкнуться. Поскольку курс доллара закрепился выше 105 рублей и закрылся на уровне 107,11 руб., остается ждать продолжения восходящего движения до 115 руб. Не вижу пока факторов, которые бы могли кардинально изменить траекторию рубля до конца года.Индексы на российском фондовом рынке упали из-за сочетания негативных факторов. Хотя индекс Мосбиржи показал временное восстановление, вскоре он столкнулся с активными продажами, которые привели к его снижению на 2,63%, до 2464,35 п. Индекс РТС упал на 1,12%, до 738,93 п. Падение ниже 2500 п - тревожный сигнал для инвесторов, но ожидаемый.Основной причиной падения является высокая геополитическая неопределенность, которая усиливает страхи среди участников рынка. Она создает риски, способные повлиять на возможное повышение ключевых ставок и увеличение налоговой нагрузки на компании. Кроме того, ожидаемое введение 15-го пакета санкций от ЕС, затрагивающего множество компаний и физических лиц, лишь ухудшает общую ситуацию и снижает доверие к рынку. По техническому анализу ожидаю падения индекса Мосбиржи до 2300 п. Это тот уровень, на котором уже стоит присматриваться к покупкам подешевевших акций. При значении индекса 2160 п начинать активно закупаться.Биткоин подешевел к доллару на 1,12%, до $91965. Коррекция биткоина, которая произошла после резкого роста на 50% за три недели, стала ожидаемым событием. Я воспринимаю падение на 6-10% как нормальное явление после сильного восходящего тренда. Чем быстрее рост, тем глубже коррекции.Биткоин сейчас торгуется на уровне $92660. Одной из причин усиления коррекции стала неудачная попытка пробить отметку в $100000, что спровоцировало трейдеров фиксировать прибыль. В дополнение, рисковое настроение на рынках ухудшилось после заявлений Дональда Трампа о новых тарифах на импорт, что негативно сказалось на фьючерсах на акции и укрепило доллар. Неопределенности добавили протоколы заседания ФРС США. В целом, внешние факторы для крипторынка благоприятные. Коррекция сняла перекупленность, теперь можно восстанавливаться до $95150.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, мосбиржа, нефть, биткоин