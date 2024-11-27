https://1prime.ru/20241127/apple-853133891.html

Исследование: Apple столкнулся с трудностями на рынках США, Китая и Европы

Исследование: Apple столкнулся с трудностями на рынках США, Китая и Европы - 27.11.2024, ПРАЙМ

Исследование: Apple столкнулся с трудностями на рынках США, Китая и Европы

Apple сталкивается с проблемами на таких крупных рынках, как Китай, США и Европа, на этом фоне в 2024 году ожидается рост продаж смартфонов компании лишь на... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T17:52+0300

2024-11-27T17:52+0300

2024-11-27T17:52+0300

apple

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Apple сталкивается с проблемами на таких крупных рынках, как Китай, США и Европа, на этом фоне в 2024 году ожидается рост продаж смартфонов компании лишь на 0,4%, следует из пресс-релиза исследовательской компании IDC. "Рост iOS в 2024 года составит скромные 0,4%. Несмотря на рекордные показатели на развивающихся рынках, таких как Индия, Apple сталкивается с проблемами на крупных рынках, таких как Китай, США и Европа", - говорится в сообщении. Продажи смартфонов с операционной системой Android в текущем году, как прогнозирует IDC, поднимутся на 6,2%. В то же время по итогам следующего года рост продаж смартфонов Apple составит 3,1%, в то время как аналогичный показатель для продукции Android увеличится только на 1,7%. Общие мировые продажи смартфонов по итогам 2024 года вырастут на 6,2% по сравнению с предыдущим годом - до 1,24 миллиарда устройств. "Этот значительный рост последовал после двух лет резкого спада и был вызван отложенным спросом на обновление устройств", - указывает исследовательская компания. В 2025 году прогнозируется замедление темпов роста показателя - до 1-3%, а в 2023-2028 годах среднегодовой темп роста продаж смартфонов составит 2,6%. Давление на продажи оказывают удлинение циклов обновления смартфонов, а также быстрорастущий рынок подержанной продукции. IDC отмечает, что новые модели складных телефонов продолжают привлекать внимание, несмотря на низкие объемы рынка. В текущем году ожидается рост рынка складных телефонов на 10,5%. В то же время генеративный искусственный интеллект пока не оказывает существенного влияния на спрос и не стимулирует ранние обновления смартфонов. Исследовательская компания по-прежнему считает, что ИИ произведет революцию пользовательского опыта в ближайшее время, однако для этого необходимы дополнительные инвестиции в сферу.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

apple, сша, европа, китай, рынки