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Названы автомобили, которые подорожали за последние три месяца в России

Названы автомобили, которые подорожали за последние три месяца в России - 27.11.2024, ПРАЙМ

Названы автомобили, которые подорожали за последние три месяца в России

Осень текущего года отмечена повышением цен на ряд автомобилей, среди них - Chery, Geely и Omoda, сообщает издание Autonews. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T13:30+0300

2024-11-27T13:30+0300

2024-11-27T13:30+0300

авто

повышение цен

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Осень текущего года отмечена повышением цен на ряд автомобилей, среди них - Chery, Geely и Omoda, сообщает издание Autonews.Так, стоимость кроссовера Tiggo 4 Pro бренда Chery выросла на 10 000 рублей, до 2 130 000 рублей. При этом улучшенная модель Tiggo 7 Pro Max подорожала до 2 820 000 рублей - на 50 000 рублей.Бренд Geely за второй и третий осенний месяц также повысил ценник на свои автомобили, оставив при этом стоимость на базовые комплектации на прежнем уровне. Haval на фоне подорожания отказался от скидки на трейд-ин. Omoda приняла решение о повышении стоимости модели C5, ее цена с учетом новогодней скидки составляет 2 319 900 рублей. Топовая комплектация выросла в стоимости до 3 209 900 рублей. Агентство также отметило повышение цен на внедорожники китайского бренда Tank: модель Tank 300 выросла в стоимости до 4 899 000 рублей, Tank 500 - до 7 949 000 рублей.

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авто, повышение цен, авторынок рф