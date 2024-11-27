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Названы автомобили, которые подорожали за последние три месяца в России - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Названы автомобили, которые подорожали за последние три месяца в России
Названы автомобили, которые подорожали за последние три месяца в России - 27.11.2024, ПРАЙМ
Названы автомобили, которые подорожали за последние три месяца в России
Осень текущего года отмечена повышением цен на ряд автомобилей, среди них - Chery, Geely и Omoda, сообщает издание Autonews. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T13:30+0300
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авто
повышение цен
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Осень текущего года отмечена повышением цен на ряд автомобилей, среди них - Chery, Geely и Omoda, сообщает издание Autonews.Так, стоимость кроссовера Tiggo 4 Pro бренда Chery выросла на 10 000 рублей, до 2 130 000 рублей. При этом улучшенная модель Tiggo 7 Pro Max подорожала до 2 820 000 рублей - на 50 000 рублей.Бренд Geely за второй и третий осенний месяц также повысил ценник на свои автомобили, оставив при этом стоимость на базовые комплектации на прежнем уровне. Haval на фоне подорожания отказался от скидки на трейд-ин. Omoda приняла решение о повышении стоимости модели C5, ее цена с учетом новогодней скидки составляет 2 319 900 рублей. Топовая комплектация выросла в стоимости до 3 209 900 рублей. Агентство также отметило повышение цен на внедорожники китайского бренда Tank: модель Tank 300 выросла в стоимости до 4 899 000 рублей, Tank 500 - до 7 949 000 рублей.
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авто, повышение цен, авторынок рф
Авто, повышение цен, авторынок РФ
13:30 27.11.2024
 
Названы автомобили, которые подорожали за последние три месяца в России

Autonews: за осень 2024 года подорожали автомобили Chery, Geely и Omoda

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery
Автомобили в официальном дилерском центре Chery - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Осень текущего года отмечена повышением цен на ряд автомобилей, среди них - Chery, Geely и Omoda, сообщает издание Autonews.
Так, стоимость кроссовера Tiggo 4 Pro бренда Chery выросла на 10 000 рублей, до 2 130 000 рублей. При этом улучшенная модель Tiggo 7 Pro Max подорожала до 2 820 000 рублей - на 50 000 рублей.
Бренд Geely за второй и третий осенний месяц также повысил ценник на свои автомобили, оставив при этом стоимость на базовые комплектации на прежнем уровне. Haval на фоне подорожания отказался от скидки на трейд-ин.
Omoda приняла решение о повышении стоимости модели C5, ее цена с учетом новогодней скидки составляет 2 319 900 рублей. Топовая комплектация выросла в стоимости до 3 209 900 рублей. Агентство также отметило повышение цен на внедорожники китайского бренда Tank: модель Tank 300 выросла в стоимости до 4 899 000 рублей, Tank 500 - до 7 949 000 рублей.
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