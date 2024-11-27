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Дайджест российских СМИ - 26 ноября

Дайджест российских СМИ - 26 ноября - 27.11.2024, ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ - 26 ноября

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T04:23+0300

2024-11-27T04:23+0300

2024-11-27T04:23+0300

газ

россия

рф

казахстан

украина

владимир путин

касым-жомарт токаев

урсула фон дер ляйен

госдума

ведомости

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853111435.jpg?1732670599

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Украину обходят переговорами - РФ и Молдавия обсуждают поставки газа в Приднестровье через Турцию - По данным "Ъ", "Газпром" готов продолжить поставки газа в непризнанную Приднестровскую республику на уровне 2 млрд кубометров в год и после 1 января 2025 года, когда истечет транзитный контракт с Украиной. На российско-молдавских переговорах в Санкт-Петербурге 25 ноября обсуждался новый маршрут поставок — в обход Украины через Турцию. - Заявлено — и с плеч долой - У банков растет доля одобренных кредитов и падает объем выданных - В октябре банки вынуждены были увеличить долю одобренных заявок по кредитам наличными до 42% — максимального значения за год. Однако фактическая выдача сокращается пятый месяц подряд, объемы находятся на двухлетних минимумах. - Самарский губернатор взялся за свисток - Вячеслав Федорищев заявил о существовании коррупции в судейском корпусе - Самый, видимо, громкий скандал года в отечественном футболе инициировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он заявил, что у представляющего регион клуба "Крылья Советов" накопился долг в 36 млн руб. перед "преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе", и предложил перестать финансировать команды, участвующие в ней. - ИИ нацбезопасности угроза - Системы искусственного интеллекта получат допуск к госданным - Модели искусственного интеллекта, которые обучили на государственных данных, будут проверяться на предмет угрозы национальной безопасности и обороны страны. Для этого до 2028 года планируется создать и внедрить первую версию ПО, которое будет отвечать за такие проверки. - Энергоэффективность с климат-контролем - Задачи снижения энергоемкости объединят с планами по низкоуглеродному развитию - Белый дом вернулся к теме повышения энергоэффективности российской экономики — утвержденную в прошлом году госпрограмму в этой сфере, нацеленную на снижение энергоемкости ВВП к 2035 году на 35%, сейчас планируется объединить с задачами климатической повестки. - РСПП отстаивает климатический мониторинг ради международного признания и углеродной нейтральности - Бизнес и научное сообщество рассчитывают продолжить создание Единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ, показали обсуждения на заседании комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию. - Глобальный Юго-Восток - О чем Россия договаривается со странами АСЕАН - В столице Малайзии Куала-Лумпуре во вторник стартовал форум "Мир возможностей: Россия—АСЕАН" — он рассматривается как стартовая площадка для развития торговых отношений РФ и стран Юго-Восточной Азии. Хотя товарооборот между ними устойчиво растет, ключевыми партнерами АСЕАН остаются США и Китай. - День "Орешника" - Депутаты отметили боевое испытание новейшей системы - Пленарное заседание Госдумы во вторник началось с восхваления "Орешника". Новому ракетному комплексу, боевое испытание которого прошло 21 ноября, посвятили свои восхищенные выступления представители всех фракций. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов даже предположил, что 21 ноября "скоро назовут Днем "Орешника". - Правильные политологические ценности - В Подмосковье открылся очередной форум для специалистов политических профессий - Во вторник в подмосковной мастерской управления "Сенеж" открылся общероссийский форум молодых политологов "Дигория", который традиционно курируется администрацией президента и близким к ней Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). - Любви к Родине должно хватить на всех - В Совете федерации обсудили роль межнационального согласия в воспитании патриотизма - В 2024 году было выявлено свыше 1,2 тыс. информационных поводов, связанных с "искажением истории в русофобском ключе" и "негативной актуализацией исторической памяти". Об этом рассказал во вторник глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов на заседании Совета по межнациональным отношениям при Совете Федерации. - Неоценимый ущерб - Снятие кандидата с муниципальных выборов московский суд оценил в 30 тысяч рублей - Москвичка Елена Силаева, которую лишили возможности побороться за мандат муниципального депутата, отсудила во вторник у государства компенсацию за пропущенную избирательную кампанию. Понесенный ущерб она оценила в 2,2 млн руб., но представители Минфина и Мосгоризбиркома посчитали сумму необоснованной, а суд снизил ее до 30 тыс. руб. - Приговор вернули с орбиты - Дело субподрядчиков "Роскосмоса" отправили на доработку - Как стало известно "Ъ", отменен приговор, вынесенный бывшим руководителю ЗАО "Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами" (ЦТП, ликвидирован в 2019 году) Василию Икомасову и его заместителю Эдуарду Родыч-Семенче. - Газовики оказались ненастоящие - Осуждены фигуранты дела о взрыве в доме в Новосибирске - В Новосибирске завершился процесс по делу о взрыве газа в жилом доме в феврале 2023 года, в результате которого погибли 15 человек. Обвиняемыми по делу проходили Евгений Кавун и Ирина Урбах, которые, представляясь сотрудниками газосервисной компании, занимались заменой газового оборудования, не имея необходимых знаний и допуска к выполнению работ. - Полет завершился приледнением - Командовавшего Ми-8 отдали под суд за аварию на озере - В Мурманской области начали судить пилота, который разбил вертолет о лед Ловозера, командуя работой напарника. Только по счастливой случайности никто из трех членов экипажа и восьми пассажиров серьезно не пострадал. - Штрафы спустили с поводка - За нарушение правил выгула собак придется дорого заплатить - Прогулка с собакой в неположенном месте обойдется минимум в 1,5 тыс. руб. Такой же штраф грозит хозяевам, которые не убирают отходы за своими питомцами или не контролируют их передвижение в общественных местах,— соответствующие поправки к КоАП вчера утвердила Госдума. - Закону о психологах нужна помощь - Правительство отправило на "существенную доработку" законопроект о психологической поддержке - Правительство подготовило критическое заключение на законопроект о психологической помощи в России, разработанный вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой (ЕР). Одиннадцать министерств не поддержали инициативу, решив, что она "нуждается в существенной доработке". - ОСАГО повышают обязательность - Госдума вводит штраф до 5 тыс. руб. за отсутствие полиса - В первом чтении принят законопроект, увеличивающий размер максимального штрафа за управление транспортным средством без полиса ОСАГО с 800 руб. до 5 тыс. руб. Существующий штраф, не менявшийся 20 лет, не мотивирует граждан оформлять страховку, говорят авторы инициативы. - Перед судом депутатов предстанут 27 европейских комиссаров - Европарламент утвердит "правительство ЕС" во главе с Урсулой фон дер Ляйен - Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду формально представит в Европарламенте кандидатов в "министры ЕС", вслед за чем депутаты проголосуют за всю команду из 27 человек. Еще неделю назад своевременное утверждение представителей исполнительной власти Евросоюза было под большим вопросом, но межпартийный торг с элементами шантажа сделал свое дело. - Перед Биньямином Нетаньяху убирают оружейные барьеры - Арсеналы Израиля оказались залогом мира в Ливане - Выступая во вторник вечером со специальным обращением, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о готовности к прекращению огня в Ливане. В числе причин такого шага он назвал необходимость "пополнения вооружений и обновления сил". - Никакой аквакультуры питания - Импорт кормов для рыбы может быть ограничен - Импорт комбикормов для аквакультуры может быть частично закрыт. Это требуется для развития российского производства, которому сложно конкурировать с восстанавливающимися поставками из-за рубежа. Регулирование рискует обернуться проблемами для предприятий, занимающихся разведением лососевых и осетровых рыб: более 50% кормов для них имеют импортное происхождение. - Бензину отмерили сроки - Экспорт могут разрешить до 31 января 2025 года - Как стало известно "Ъ", правительство может разрешить экспорт бензина для НПЗ на два месяца — с 1 декабря по 31 января 2025 года. Основным лоббистом инициативы собеседники "Ъ" называли "Сургутнефтегаз", который опасался затоваривания на своем Киришском НПЗ. - О пивный новый тренд - Российские производители пытаются нарастить поставки в Китай - Российские производители пива, у которых существенно сократилась география экспорта, пытаются нарастить поставки в дружественный Китай. Так, "Балтика" специально для рынка этой страны запускает отдельный бренд, а "Объединенные пивоварни" разливают на своих мощностях в Хабаровске напитки для китайских партнеров. - Публично продаваемая компания - Участники рынка оценивают перспективы размещения акций "Дом.РФ" - В ходе IPO "Дом.РФ" будет размещено до 5% акций госкорпорации. По оценкам экспертов, рыночная стоимость этого пакета может составить до 15 млрд руб. Аналитики считают, что размещение может быть интересно широкому кругу инвесторов, но институциональным был бы интересен дисконт, а он в случае этой знаковой сделки вряд ли возможен. - У металлургов не плавится спрос - Потребление стали в четвертом квартале может упасть на 11% - Темпы снижения спроса на металл в России ускорятся к концу года. По оценкам аналитиков БКС, в четвертом квартале потребление сократится на 11% год к году против снижения на 9,2% кварталом ранее в условиях снижения закупок в строительстве и энергетике. Выпуск стали на этом фоне в октябре упал более чем на 15%. - Персональные данные взяли в оборот - Госдума одобрила ужесточение ответственности за утечки - Госдума одобрила два законопроекта, направленных на ужесточение оборота персональных данных россиян. Подразумевается введение штрафов за сами инциденты для компаний и ответственных лиц, а также уголовная ответственность для тех, кто стоит за утечками. - По ком звонит кола - Ритейлер поспорил с производителем за бренд газировки - Структура розничной компании "Монетка", перешедшей год назад под контроль федеральной сети "Лента", хочет оспорить права производителя безалкогольных напитков "Очаково" на бренд Coolcola. - Баллы встанут за станок - Электронную отрасль хотят стимулировать производить на российском оборудовании - В Минпромторге обсуждают возможность введения дополнительных баллов для определения "отечественности" электроники за использование в ее производстве российских станков и химии. Участники рынка говорят, что на данный момент в наличии нет необходимых аналогов импорту, хотя сами производители оборудования считают его вполне конкурентоспособным. - "Особое внимание — оспариванию сомнительных сделок" - Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников о сборе средств и защите сбережений - Еще несколько лет назад Агентству по страхованию вкладов (АСВ) приходилось занимать средства у Банка России для выплат вкладчикам лопнувших банков. Сейчас профильный фонд АСВ профицитен, что позволяет поэтапно увеличивать страховое покрытие по отдельным категориям вкладов и счетов. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Правительство согласовало методику расчета надбавок к НДПИ на уголь - Для нее будут использоваться в том числе данные сырьевой биржи СПбМТСБ - угольщиков будет учитывать данные по экспортным ценам от агентства Argus и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Соответствующий приказ ФАС по итогам согласования с Минфином и Минэнерго был утвержден 15 ноября. - Власти запускают конкурс "Лидеры России. Политика" к выборам в Госдуму 2026 года - Имена победителей будут известны к середине следующего года - Власти 27 ноября объявят о старте конкурса "Лидеры России. Политика", приуроченного к выборам в Госдуму 2026 г. Впервые такой проект проводился в 2020 г. перед парламентскими выборами 2021 г. О запуске проекта "Ведомостям" сказали три собеседника, близких к администрации президента. - Парламентарии предложили приостанавливать запрет террористических организаций - Инициатива совпала с визитом Сергея Шойгу в Кабул - Сенаторы и депутаты во главе с первым зампредом Совета Федерации Андреем Яцкиным внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий приостановку запрета на деятельность террористических организаций, если они прекратили противоправную деятельность или ее пропаганду. - Верховный суд хочет расширить возможности отсрочки наказания для родителей - Инициативу в ближайшее время внесут в Госдуму - Верховный суд (ВС) хочет гуманизировать статью Уголовного кодекса (УК) об отсрочке отбывания наказания. Инициатива была представлена на пленуме ВС 26 ноября судьей Ириной Кочиной. Высшая инстанция предлагает расширить круг лиц, к которым может быть применена отсрочка отбывания наказания. - Сотрудников паспортно-визовых сервисов и миграционного центра начнут штрафовать - Возбуждать дела при задержках в предоставлении госуслуг в сфере миграции будет прокурор - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила доработанный законопроект МВД России, предлагающий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). - Рост ставок по вкладам продолжает замедляться - Пика доходность по депозитам может достичь к концу года - Доходность по депозитам продолжает расти, но на прошлой неделе ее динамика оказалась минимальной с момента повышения ключевой ставки Банком России 25 октября до 21%. - Эксперты оценили вероятность торговой войны США и Евросоюза - Противостояние вряд ли повысит шансы на снижение барьеров для экспорта российской продукции - Торговый конфликт между США и Евросоюзом неизбежен, признают опрошенные "Ведомостями" эксперты. Некоторые из них допустили, что он перерастет в полноценную торговую войну во время второго президентского срока Дональда Трампа, чьи предвыборные тезисы говорят о стремлении к политике протекционизма. - Родриго де Лима Баэна Соарес: "Культура – это ключевой инструмент для укрепления отношений между странами" - Посол Бразилии в России о политических, торговых и культурных отношениях между странами - В 2025 г. председательство в БРИКС перейдет от России к Бразилии. Сейчас отношения двух стран находятся на новом уровне. "Ведомости" поговорили с послом Бразилии в Москве об их перспективах, возможном развитии торгового, академического и культурного взаимодействия, а также единых целях в реформе глобального управления. - Apple закрепилась в топ-3 продаваемых брендов смартфонов в онлайне - Несмотря на официальный уход американской компании из России, интерес к ее гаджетам сохраняется - Американский бренд Apple вернулся в тройку лидеров по интернет-продажам смартфонов в России. За 10 месяцев 2024 г. было продано 1,3 млн iPhone, что на 39% больше, чем в тот же период прошлого года, говорится в статистике аналитической компании GfK (есть в распоряжении "Ведомостей"). - "Вкусвилл" запустит продажи растительного мяса под собственной маркой - Рынок такой продукции активно растет, хотя она все еще остается нишевой - Сеть "Вкусвилл" начнет продажи растительного мяса под собственной торговой маркой (СТМ) совместно с производителем растительных протеинов "Партнер-М". Об этом сообщил "Ведомостям" представитель "Партнер-М" и подтвердил представитель ритейлера. - Клиентам банков могут предоставить доступ к информации о дроперах - В Госдуме обсудили дополнительные меры, необходимые для защиты граждан от мошенников - Клиенты банков, пострадавшие от действий дроперов (мошенники-посредники, обналичивающие украденные деньги), самостоятельно смогут получить данные о них для обращения в суд. О подготовке соответствующей инициативы заявила 28 ноября вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Яна Епифанова на круглом столе "Утечки данных: предотвращение, защита, ответственность" в Госдуме. - Немецкий ритейлер Selgros реанимировал переговоры о продаже бизнеса в России - Компания планировала передать свои активы топ-менеджерам, сейчас же она предлагает их девелоперам жилья - Selgros Cash & Carry вновь начала искать покупателей на свои активы в России, рассказали три консультанта, работавших с немецким ритейлером. Эту информацию подтверждают два топ-менеджера компаний, которые получили предложение о приобретении бизнеса сети. - Интеграторы и дистрибуторы еще ощущают нехватку софта для виртуализации - В реестре Минцифры значится уже более 70 отечественных разработок для этих целей - Часть российских IT-дистрибуторов и интеграторов ощущают нехватку ПО для виртуализации. Среди 144 опрошенных представителей бизнеса, работающих в 26 городах, с дефицитом столкнулись 12%, следует из результатов опроса, проведенного дистрибутором OCS. Среди сложностей опрошенные отмечают задержки в поставках и софт, не отвечающий запросам рынка. - Инвесторы просят Минфин учитывать банкротства эмитента при налогообложении - Сейчас в законе нет указания на то, что убытки от такого события могут снижать налоговую базу - Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) попросила Минфин убрать пробел в Налоговом кодексе (НК) и внести поправки, которые прямо предусмотрят право инвестора учитывать убытки от банкротства эмитента при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами. Об этом говорится в письме АРИ на имя замминистра финансов Алексея Сазанова (есть у "Ведомостей"). РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - Мы готовы к любому развитию событий - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопросы "Российской газеты" - На пресс-конференции после завершения саммита G20 в Бразилии возглавлявший российскую делегацию глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров обратил внимание на настойчивые попытки Запада украинизировать повестку "двадцатки". - С Думой о ставке - Власть и бизнес обсудили новую экономическую политику - Мысли материальны: это верно не только для личностного развития, но даже и для экономического, неожиданно выяснили высокопоставленные участники Международного форума Финансового университета при правительстве РФ. - Крылья в аренду - Российские авиакомпании смогут нанимать самолеты с экипажами за рубежом - Российские авиакомпании в 2025 году могут получить возможность брать у иностранных перевозчиков самолеты в "мокрый" лизинг (вместе с экипажем - Прим. "РГ") для международных рейсов, заявил замглавы Минтранса Владимир Потешкин. С сентября этого года механизм легализован для внутренних авиаперевозок. - Алмазы Арктики - Путин обсудил с главой Архангельской области строительство жилья и кораблей - Президент России Владимир Путин на встрече с главой Архангельской области Александром Цыбульским обратил внимание на высокий уровень аварийного жилья в регионе. Губернатор проблему признал и попросил помощи федерального центра. - Дружба нового уровня - Сегодня Владимир Путин начинает свой визит в Казахстан - Президент РФ Владимир Путин сегодня начинает двухдневный государственный визит в Казахстан. В программе — переговоры с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым и участие в саммите ОДКБ. - Работать с энергией - Михаил Мишустин выступил за жесткие требования к потерям электричества и тепла - Правительство завершает подготовку обновленной энергетической стратегии России на период до 2050 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что растущие потребности бизнеса и экономики должны быть полностью обеспечены необходимыми ресурсами. - В Харьковской области освобождено село Копанки - За последние три дня, по подтвержденным данным, ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России. - Совместными усилиями - Могут ли пассажиры загоревшегося SSJ-100 рассчитывать на дополнительные выплаты - Авиакомпания "Азимут" выплатит по 100 тысяч рублей пассажирам загоревшегося в Турции Superjet 100. Напомним, что самолет SSJ-100 "Азимута" загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Основная версия инцидента - сильный удар самолета о полосу. - Градус упал - Прекращение огня на Ближнем Востоке повлияет на планы ОПЕК+ - Только сообщения о возможном прекращении огня между Израилем и Ливаном снизили котировки нефти Brent с 75 до 73 долл. за баррель. Если конфликт действительно будет заморожен, то у нефтяных цен, и без того находящихся не на максимумах, пропадет один из основных стимулов к росту. - Защита "Докторской" - Колбасе грозит подорожание - Производители колбасы просят установить на 2025 год беспошлинную квоту на ввоз говядины, мяса птицы и свинины на фоне проблем с внутренним производством и высоких цен. В противном случае есть риски подорожания готовой мясной продукции. Власти готовы прислушаться к бизнесу, если на то будет достаточно оснований. Правда, в Минсельхозе заверяют, что свое производство мяса по итогам года вырастет. - Персонально ваша - Онковакцина от колоректального рака готова к применению в клинической практике - Научные организации Федерального медико-биологического агентства России разрабатывают онковакцины от нескольких видов агрессивных опухолей, включая и глиобластому головного мозга. 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Существенная часть этих денег осядет на маркетплейсах. - Ураган разбушевался - Мощный циклон обрушился на юг Дальнего Востока - Во вторник во Владивостоке объявили свободное посещение в школах: пропуск уроков в такой день не считается прогулом. Вслед за детьми по домам отправили и остальных жителей - мэр Владивостока Константин Шестаков обратился к руководителям организаций с просьбой по возможности отпустить сотрудников с 14.00. Ожидалось усиление ветра до 30 метров в секунду. - Вернулись в забой - В ЛНР впервые за 30 лет началась разработка новой угольной лавы - На шахте имени Баракова в Луганской Народной Республике началась разработка неосвоенного пласта полезных ископаемых - коксующегося угля. Выработки новой, 25-й северной лавы находятся на глубине 860 метров. 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В Кремле подчёркивают: стороны готовы к подписанию пакета из 20 документов по всем важнейшим направлениям двустороннего сотрудничества. - Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнёрства - "Известия" публикуют статью президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии госвизита лидера РФ Владимира Путина в Астану - Отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Наше стратегическое партнёрство и союзничество основаны на тесных исторических и культурных связях, а также общей ответственности за будущее двух народов. - Учесть целое - В России создадут единую базу госстатистики - Власти объединят разрозненные базы данных многочисленных ведомств в одну. В реформирование госстатистики в России к 2030 году планируется вложить 13,3 млрд рублей, говорится в одноимённом федеральном проекте, с которым ознакомились "Известия". - Детальный зачёт - Кабмин прорабатывает инициативу о ремонте по ОСАГО б/у запчастями - В России хотят на уровне закона разрешить ремонт б/у запчастями по ОСАГО. Письмо с таким предложением Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в правительство и депутатам. В кабмине уже поручили профильным ведомствам проработать инициативу. - Постоянный виток - За новыми ракетными ударами ВСУ последует военный ответ - Минобороны РФ готовит ответ на удары дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. За последние три дня ВСУ дважды атаковали территорию РФ. Так, после прилёта по аэродрому Курск-Восточный двое военных получили лёгкие ранения, семь ракет из восьми были сбиты российской ПВО. - "НАТО не скрывает намерений по превращению Румынии в антироссийский форпост" - Посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев — о милитаризации Причерноморья, торговле между нашими странами и чёрных списках - НАТО может использовать Румынию для более активного вмешательства в украинский конфликт, её милитаризация идёт полным ходом. Об этом "Известиям" заявил посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев. - Переговорный регресс - ФРГ исключает возобновление контактов с РФ на высшем уровне - Германия исключает возобновление контактов с Россией на высшем уровне, заявили "Известиям" в посольстве ФРГ в Москве. Также Берлин не видит оснований для переговоров с РФ по Украине, уточнили в диппредставительстве. Берлин исходит из того, что конфликт может завершиться лишь переговорами Москвы и Киева. - ЦОД и до - Российские банки начали строить собственные дата-центры - Крупнейшие российские банки занялись строительством собственных дата-центров. О таких планах "Известиям" рассказали в группе "Т-Технологии", развивающей финансовую и лайфстайл-экосистему (в состав группы входят Т-Банк, "Т-Страхование", "Т-Мобайл" и другие). - Красота со страшной силой - Поставки косметики по стране выросли на 60% - Поставки косметики и парфюмерии в торговые сети в этом году выросли на 60%, сообщили "Известиям" логистические операторы. Они связывают это с развитием маркетплейсов и с упрощением условий заказа товаров. Эксперты же отмечают: лишившись возможности легко заказывать с иностранных сайтов, россияне стали больше приобретать косметику у внутренних поставщиков. - Давние споры - На МКС нашли формы микробов-долгожителей — как они помогут освоить дальний космос - Учёные изучили образцы жидкости, которая служит для переноса тепла в изолированной системе терморегуляции российского сегмента МКС. В исследованных пробах были обнаружены жизнеспособные бактерии, которые провели в закрытом контуре около 25 лет — с момента ввода станции в эксплуатацию. - Знание — мягкая сила - Абитуриенты из Африки штурмуют российские вузы - Большинство заявок на обучение в российских вузах из стран Африки подали абитуриенты из Алжира, Анголы, Египта, Мали и Чада, сообщили "Известиям" в Россотрудничестве. Чаще всего для учёбы они выбирают направления "Лечебное дело", "Экономика" и "Программная инженерия". - Корыстные убеждения - Виновным во взрыве газа в Новосибирске дали по 10 лет - Действия людей, не уполномоченных проверять и ремонтировать газовое оборудование, привели к гибели 15 человек в Новосибирске в 2023 году, установил 26 ноября Заельцовский райсуд. Фигуранты дела Евгений Кавун и Ирина Урбах получили по десять лет колонии общего режима.

рф

казахстан

украина

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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