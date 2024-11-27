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Депутаты Приморья предлагают собирать плату за проезд по дорогам - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Депутаты Приморья предлагают собирать плату за проезд по дорогам
Депутаты Приморья предлагают собирать плату за проезд по дорогам - 27.11.2024, ПРАЙМ
Депутаты Приморья предлагают собирать плату за проезд по дорогам
Депутаты Приморья вносят в Госдуму проект федерального закона, который позволит собирать плату за проезд по дорогам к пунктам пропуска через госграницу в ДФО... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T05:00+0300
2024-11-27T05:00+0300
бизнес
приморье
владивосток
рф
госдума
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – ПРАЙМ. Депутаты Приморья вносят в Госдуму проект федерального закона, который позволит собирать плату за проезд по дорогам к пунктам пропуска через госграницу в ДФО при отсутствии бесплатного альтернативного проезда, чтобы привлечь инвесторов к реконструкции дорог. В среду на очередном заседании заксобрания Приморья депутаты рассмотрели вопрос о внесении в порядке законодательной инициативы в ГД проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 37 ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Заместитель председателя краевого правительства Николай Стецко на заседании сообщил, что в Приморье расположено пять автомобильных пунктов пропуска (ПП) через госграницу, к которым ведут региональные автомобильные дороги общего пользования. Инфраструктура находится в плохом состоянии и нуждается в реконструкции. "Из-за текущего состояния подъездных дорог к пограничным переходам федеральный бюджет ежемесячно недополучает порядка 6 миллиардов рублей", - сказал Стецко. Он отметил, что действующая редакция статьи 37 ФЗ 257 "Об автомобильных дорогах" позволяет использовать платный проезд по дорогам при наличии альтернативных бесплатных дорог, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. "Настоящим законопроектом предусмотрена возможность использовать автомобильные дороги к ПП на платной основе при отсутствии альтернативного бесплатного проезда транспортных средств в пределах ДФО. Данная поправка позволит привлечь средства инвесторов, федеральное софинансирование и средства Федерального дорожного агентства", - отметил Стецко. По его словам, планируется, что платным проезд будет для грузовых машин и туристических автобусов. Власти Приморья в рамках предварительных переговоров ведут проработку параметров концессионного соглашения с потенциальным инвестором и банком. "Ожидаемый срок подачи концессионной инициативы - I-II квартал 2025 года со сроком реконструкции 2026-2028 годы… Предлагаемые изменения статьи 37 ФЗ позволят и другим регионам Дальнего Востока реализовать подобные проекты", - добавил Стецко. Все 35 присутствующих депутатов проголосовали за принятие инициативы.
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192
40
192
40
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бизнес, приморье, владивосток, рф, госдума
Бизнес, Приморье, Владивосток, РФ, Госдума
05:00 27.11.2024
 
Депутаты Приморья предлагают собирать плату за проезд по дорогам

Депутаты Приморья предлагают собирать плату за проезд по дорогам к ПП в ДФО

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – ПРАЙМ. Депутаты Приморья вносят в Госдуму проект федерального закона, который позволит собирать плату за проезд по дорогам к пунктам пропуска через госграницу в ДФО при отсутствии бесплатного альтернативного проезда, чтобы привлечь инвесторов к реконструкции дорог.
В среду на очередном заседании заксобрания Приморья депутаты рассмотрели вопрос о внесении в порядке законодательной инициативы в ГД проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 37 ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
Заместитель председателя краевого правительства Николай Стецко на заседании сообщил, что в Приморье расположено пять автомобильных пунктов пропуска (ПП) через госграницу, к которым ведут региональные автомобильные дороги общего пользования. Инфраструктура находится в плохом состоянии и нуждается в реконструкции.
"Из-за текущего состояния подъездных дорог к пограничным переходам федеральный бюджет ежемесячно недополучает порядка 6 миллиардов рублей", - сказал Стецко.
Он отметил, что действующая редакция статьи 37 ФЗ 257 "Об автомобильных дорогах" позволяет использовать платный проезд по дорогам при наличии альтернативных бесплатных дорог, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
"Настоящим законопроектом предусмотрена возможность использовать автомобильные дороги к ПП на платной основе при отсутствии альтернативного бесплатного проезда транспортных средств в пределах ДФО. Данная поправка позволит привлечь средства инвесторов, федеральное софинансирование и средства Федерального дорожного агентства", - отметил Стецко.
По его словам, планируется, что платным проезд будет для грузовых машин и туристических автобусов. Власти Приморья в рамках предварительных переговоров ведут проработку параметров концессионного соглашения с потенциальным инвестором и банком.
"Ожидаемый срок подачи концессионной инициативы - I-II квартал 2025 года со сроком реконструкции 2026-2028 годы… Предлагаемые изменения статьи 37 ФЗ позволят и другим регионам Дальнего Востока реализовать подобные проекты", - добавил Стецко.
Все 35 присутствующих депутатов проголосовали за принятие инициативы.
 
БизнесПриморьеВладивостокРФГосдума
 
 
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