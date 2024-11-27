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В Дербенте введут туристический налог

В Дербенте введут туристический налог - 27.11.2024, ПРАЙМ

В Дербенте введут туристический налог

Собрание депутатов дагестанского Дербента утвердило введение на территории города с 2025 года туристического налога в размере 1% от стоимости проживания в... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T20:13+0300

2024-11-27T20:13+0300

2024-11-27T20:13+0300

экономика

россия

дербент

дагестан

туристический налог

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МАХАЧКАЛА, 27 ноя - ПРАЙМ. Собрание депутатов дагестанского Дербента утвердило введение на территории города с 2025 года туристического налога в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах, сообщили в пресс-службе администрации города. "На 11-м заседании городского собрания депутатов было принято решение о введении туристического налога в Дербенте… Плательщиками налога станут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, занимающиеся гостиничным бизнесом. Туристический налог будет начисляться на полную сумму услуг по временному размещению. Ставка в 2025 году составит 1% от цены проживания, однако минимальная сумма налога будет не меньше 100 рублей за сутки", – говорится в сообщении. Отмечается, что налоговые ставки установлены на федеральном уровне, но могут варьироваться в зависимости от сезонности и категории номера, в который заселяется гость. В 2026 году ставка налога увеличится до 2%, в 2027 году — до 3%, в 2028 году — до 4%, а с 2029 года она достигнет предельного значения — 5%. В июле президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог, который, по сути, заменит курортный сбор.

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россия, дербент, дагестан, туристический налог