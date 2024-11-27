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Россиянам посоветовали покупать для поездок за рубеж доллары нового образца

Россиянам посоветовали покупать для поездок за рубеж доллары нового образца - 27.11.2024, ПРАЙМ

Россиянам посоветовали покупать для поездок за рубеж доллары нового образца

Перед поездкой за рубеж российским туристам рекомендуется заранее озаботиться покупкой долларов нового образца или иной конвертируемой в стране пребывания... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T15:26+0300

2024-11-27T15:26+0300

2024-11-27T15:27+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Перед поездкой за рубеж российским туристам рекомендуется заранее озаботиться покупкой долларов нового образца или иной конвертируемой в стране пребывания валютой в связи с массовым отказом в принятии долларов старого образца, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Ранее в среду корреспондент РИА Новости выяснил, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в столице Турции на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о большом количестве фальшивок. "Мы неоднократно говорили, что проблема с приемом купюр старого образца не имеет какого-то логического решения. Казалось бы, США как страна, которая является эмитентом данного типа купюр, могла бы внести свои разъяснения, но предпочитает сохранять молчание. Текущая ситуация показывает, что вмешиваться в проблему приема валюты, которая формально не вышла из оборота, страна-эмитент не собирается", - сказал Мурадян. "Даже с точки зрения базовой логики не очень понятно, с чем это связано. Повторю свои рекомендации: для поездок заграницу предпочтительнее или озаботиться покупкой долларов нового образца или иной конвертируемой в стране пребывания валюты, которую можно купить на территории нашей страны", - добавил он. В конце октября Мурадян сообщал РИА Новости, что проблемы с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовые и наблюдаются по всему миру, от этого страдают и российские туристы, валюту нового образца требуют в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.

https://1prime.ru/20241121/turizm-852994851.html

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россия, атор, выездной туризм, доллар