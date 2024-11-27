Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Рекордные темпы": ВСУ не могут сдержать продвижение российской армии - 27.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241127/donbass-853124114.html
"Рекордные темпы": ВСУ не могут сдержать продвижение российской армии
"Рекордные темпы": ВСУ не могут сдержать продвижение российской армии - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Рекордные темпы": ВСУ не могут сдержать продвижение российской армии
Российская армия продвигается на Донбассе с самыми высокими темпами с начала боевых действий, в то время как ВСУ испытывают недостаток личного состава и... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T13:40+0300
2024-11-27T13:40+0300
спецоперация на украине
всу
вс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1a/853083357_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_12315610f2326aeaae7c6b2a0c39ddc6.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российская армия продвигается на Донбассе с самыми высокими темпами с начала боевых действий, в то время как ВСУ испытывают недостаток личного состава и боеприпасов, передает издание The Times."Аналитики сообщают, что российская армия на Украине за неделю продвинулась на самое большое с начала военной операции расстояние. Российские войска вошли в ключевой прифронтовой город в Донецкой области", - сказано в материале.Отмечается, что украинские военные потеряли более 40% территории в Курской области России, которую они захватили в августе. Украинский военный аналитик Сергей Згурец заявил, что для Украины настало самое тяжелое время.Ранее СМИ В результате украинских ударов были повреждены зенитно-ракетные комплексы С-400 и военная авиабаза. Россия ответила, выпустив экспериментальную гиперзвуковую баллистическую ракету по Днепропетровску, расположенному в центральной части Украины.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20241127/plennyy-853123230.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1a/853083357_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3c9f4127ab77391f88c85c4eeb353442.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, вс россии
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС России
13:40 27.11.2024
 
"Рекордные темпы": ВСУ не могут сдержать продвижение российской армии

The Times: Россия продвигается в Донбассе рекордными темпами

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российская армия продвигается на Донбассе с самыми высокими темпами с начала боевых действий, в то время как ВСУ испытывают недостаток личного состава и боеприпасов, передает издание The Times.
"Аналитики сообщают, что российская армия на Украине за неделю продвинулась на самое большое с начала военной операции расстояние. Российские войска вошли в ключевой прифронтовой город в Донецкой области", - сказано в материале.
Отмечается, что украинские военные потеряли более 40% территории в Курской области России, которую они захватили в августе. Украинский военный аналитик Сергей Згурец заявил, что для Украины настало самое тяжелое время.
Ранее СМИ В результате украинских ударов были повреждены зенитно-ракетные комплексы С-400 и военная авиабаза. Россия ответила, выпустив экспериментальную гиперзвуковую баллистическую ракету по Днепропетровску, расположенному в центральной части Украины.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
"Все калеки": пленный ВСУ рассказал о мобилизации на Украине
13:11
 
Спецоперация на УкраинеВСУВС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала