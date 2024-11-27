https://1prime.ru/20241127/donbass-853124114.html

"Рекордные темпы": ВСУ не могут сдержать продвижение российской армии

"Рекордные темпы": ВСУ не могут сдержать продвижение российской армии - 27.11.2024, ПРАЙМ

"Рекордные темпы": ВСУ не могут сдержать продвижение российской армии

Российская армия продвигается на Донбассе с самыми высокими темпами с начала боевых действий, в то время как ВСУ испытывают недостаток личного состава и... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T13:40+0300

2024-11-27T13:40+0300

2024-11-27T13:40+0300

спецоперация на украине

всу

вс россии

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российская армия продвигается на Донбассе с самыми высокими темпами с начала боевых действий, в то время как ВСУ испытывают недостаток личного состава и боеприпасов, передает издание The Times."Аналитики сообщают, что российская армия на Украине за неделю продвинулась на самое большое с начала военной операции расстояние. Российские войска вошли в ключевой прифронтовой город в Донецкой области", - сказано в материале.Отмечается, что украинские военные потеряли более 40% территории в Курской области России, которую они захватили в августе. Украинский военный аналитик Сергей Згурец заявил, что для Украины настало самое тяжелое время.Ранее СМИ В результате украинских ударов были повреждены зенитно-ракетные комплексы С-400 и военная авиабаза. Россия ответила, выпустив экспериментальную гиперзвуковую баллистическую ракету по Днепропетровску, расположенному в центральной части Украины.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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всу, вс россии