https://1prime.ru/20241127/front-853133481.html

"Сложно": в генштабе ВСУ оценили ситуацию на фронте

"Сложно": в генштабе ВСУ оценили ситуацию на фронте - 27.11.2024, ПРАЙМ

"Сложно": в генштабе ВСУ оценили ситуацию на фронте

Сложная и напряженная ситуация для украинских войск складывается на всей линии фронта, передает генеральный штаб ВСУ. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T17:48+0300

2024-11-27T17:48+0300

2024-11-27T17:48+0300

спецоперация на украине

всу

генштаб

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Сложная и напряженная ситуация для украинских войск складывается на всей линии фронта, передает генеральный штаб ВСУ. "Ситуация на фронте остается сложной и напряженной", - следует из опубликованного в Telegram-канале заявления генштаба ВСУ. Ранее представитель украинского генштаба Дмитрий Лиховой заявлял, что командование ВСУ не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом, потому что не хватает желающих отправиться на фронт. Он отмечал, что на отдельных участках преимущество российских военнослужащих может быть пятикратным.

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всу, генштаб