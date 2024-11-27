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"Сложно": в генштабе ВСУ оценили ситуацию на фронте - 27.11.2024, ПРАЙМ
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"Сложно": в генштабе ВСУ оценили ситуацию на фронте
"Сложно": в генштабе ВСУ оценили ситуацию на фронте - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Сложно": в генштабе ВСУ оценили ситуацию на фронте
Сложная и напряженная ситуация для украинских войск складывается на всей линии фронта, передает генеральный штаб ВСУ. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T17:48+0300
2024-11-27T17:48+0300
спецоперация на украине
всу
генштаб
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Сложная и напряженная ситуация для украинских войск складывается на всей линии фронта, передает генеральный штаб ВСУ. "Ситуация на фронте остается сложной и напряженной", - следует из опубликованного в Telegram-канале заявления генштаба ВСУ. Ранее представитель украинского генштаба Дмитрий Лиховой заявлял, что командование ВСУ не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом, потому что не хватает желающих отправиться на фронт. Он отмечал, что на отдельных участках преимущество российских военнослужащих может быть пятикратным.
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всу, генштаб
Спецоперация на Украине, ВСУ, Генштаб
17:48 27.11.2024
 
"Сложно": в генштабе ВСУ оценили ситуацию на фронте

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации для украинских войск на всей линии фронта

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Сложная и напряженная ситуация для украинских войск складывается на всей линии фронта, передает генеральный штаб ВСУ.
"Ситуация на фронте остается сложной и напряженной", - следует из опубликованного в Telegram-канале заявления генштаба ВСУ.
Ранее представитель украинского генштаба Дмитрий Лиховой заявлял, что командование ВСУ не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом, потому что не хватает желающих отправиться на фронт. Он отмечал, что на отдельных участках преимущество российских военнослужащих может быть пятикратным.
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Спецоперация на УкраинеВСУГенштаб
 
 
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