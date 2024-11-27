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В Калужской области наладили производство кроссоверов Haval M6

В Калужской области наладили производство кроссоверов Haval M6 - 27.11.2024, ПРАЙМ

В Калужской области наладили производство кроссоверов Haval M6

Завод "Автомобильные технологии" в Калужской области наладил выпуск автомобилей-кроссоверов Haval M6, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T18:30+0300

2024-11-27T18:30+0300

2024-11-27T18:30+0300

экономика

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haval

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – ПРАЙМ. Завод "Автомобильные технологии" в Калужской области наладил выпуск автомобилей-кроссоверов Haval M6, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. В начале ноября губернатор сообщил, что открывшееся в марте на площадке бывшего завода "ПСМА Рус" предприятие "Автомобильные технологии" выпускает Citroen C5 Aircross и намерено расширять производство. "Позитивная новость - на производственной площадке "Автомобильных технологий" в Калужской области налажено производство кроссоверов популярного в России китайского бренда, модель Haval M6", - сообщил Шапша в своем Telegram-канале в среду. Он отметил, что за девять месяцев 2024 года рост промышленного производства в Калужской области составил 12,4%. "Это результат и перезагрузки нашего автопрома. Все договоренности и планы предприятия выполняют. Помогаем в их реализации. В том числе во время наших зарубежных рабочих поездок", - подчеркнул губернатор.

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калужская область

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россия, авто, калужская область, haval