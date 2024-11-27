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В Калужской области наладили производство кроссоверов Haval M6 - 27.11.2024, ПРАЙМ
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В Калужской области наладили производство кроссоверов Haval M6
В Калужской области наладили производство кроссоверов Haval M6 - 27.11.2024, ПРАЙМ
В Калужской области наладили производство кроссоверов Haval M6
Завод "Автомобильные технологии" в Калужской области наладил выпуск автомобилей-кроссоверов Haval M6, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T18:30+0300
2024-11-27T18:30+0300
экономика
россия
авто
калужская область
haval
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – ПРАЙМ. Завод "Автомобильные технологии" в Калужской области наладил выпуск автомобилей-кроссоверов Haval M6, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. В начале ноября губернатор сообщил, что открывшееся в марте на площадке бывшего завода "ПСМА Рус" предприятие "Автомобильные технологии" выпускает Citroen C5 Aircross и намерено расширять производство. "Позитивная новость - на производственной площадке "Автомобильных технологий" в Калужской области налажено производство кроссоверов популярного в России китайского бренда, модель Haval M6", - сообщил Шапша в своем Telegram-канале в среду. Он отметил, что за девять месяцев 2024 года рост промышленного производства в Калужской области составил 12,4%. "Это результат и перезагрузки нашего автопрома. Все договоренности и планы предприятия выполняют. Помогаем в их реализации. В том числе во время наших зарубежных рабочих поездок", - подчеркнул губернатор.
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россия, авто, калужская область, haval
Экономика, РОССИЯ, Авто, Калужская область, Haval
18:30 27.11.2024
 
В Калужской области наладили производство кроссоверов Haval M6

Глава Калужской области Шапша: в регионе наладили производство машин Haval M6

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Haval на заводе в Тульской области
Автомобиль Haval на заводе в Тульской области - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – ПРАЙМ. Завод "Автомобильные технологии" в Калужской области наладил выпуск автомобилей-кроссоверов Haval M6, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
В начале ноября губернатор сообщил, что открывшееся в марте на площадке бывшего завода "ПСМА Рус" предприятие "Автомобильные технологии" выпускает Citroen C5 Aircross и намерено расширять производство.
"Позитивная новость - на производственной площадке "Автомобильных технологий" в Калужской области налажено производство кроссоверов популярного в России китайского бренда, модель Haval M6", - сообщил Шапша в своем Telegram-канале в среду.
Он отметил, что за девять месяцев 2024 года рост промышленного производства в Калужской области составил 12,4%.
"Это результат и перезагрузки нашего автопрома. Все договоренности и планы предприятия выполняют. Помогаем в их реализации. В том числе во время наших зарубежных рабочих поездок", - подчеркнул губернатор.
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ЭкономикаРОССИЯАвтоКалужская областьHaval
 
 
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