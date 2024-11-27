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Россиянам пообещали привезти обновленный Honda Vezel. Цена удивит - 27.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241127/honda-853130904.html
Россиянам пообещали привезти обновленный Honda Vezel. Цена удивит
Россиянам пообещали привезти обновленный Honda Vezel. Цена удивит - 27.11.2024, ПРАЙМ
Россиянам пообещали привезти обновленный Honda Vezel. Цена удивит
Кроссовер Honda Vezel 2025 года выпуска появится на российском рынке, сообщило издание Motor. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T16:09+0300
2024-11-27T16:09+0300
экономика
россия
авто
honda
внедорожники
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Кроссовер Honda Vezel 2025 года выпуска появится на российском рынке, сообщило издание Motor. Отмечается, что в честь своего десятилетнего юбилея модель будет иметь расширенное оснащение. При этом в России его предложат в трех версиях: Lifestyle, Executive и Elegance (по цене от 3 890 000 рублей с учетом скидок).По данным издания, Honda Vezel для российского рынка будет иметь 1,5-литровый бензиновый "атмосферник" мощностью 124 лошадиных силы, передний привод и коробку передач — вариатор. Заявленный расход топлива в смешанном цикле будет составлять 6,3 литра на 100 километров.В публикации сказано, что на модель 2025 года установили 18-дюймовые колесные диски и светодиодные фары. Она имеет панорамную крышу с защитой от ультрафиолетовых лучей. Для сидений доступны 12 вариантов трансформации. При этом задние сиденья складываются вверх для возможности использования всего пространства от пола до потолка. Начальная комплектация Lifestyle оборудована семидюймовой цифровой приборной панелью и девятидюймовым экраном мультимедийной системы. Версия Elegance имеет диагональ центрального дисплея 10,1 дюйма. Также заявлен комплекс фирменных систем безопасности Honda Sensing, содержащий в себе адаптивный круиз-контроль, системы торможения для предотвращения столкновений, удержания в полосе движения, предотвращения выезда с дороги, распознавания знаков, мониторинга слепых зон, а также контроля поперечного движения при движении задним ходом. Комплектации Lifestyle и Executive будут иметь систему управления спуском с холма, автоматически регулирующей скорость в диапазоне от 0 до 20 км/ч.Motor напомнило, что появление Honda Vezel на российском рынке анонсировали в 2023 году и из КНР начали поставлять восемь моделей японской марки. Поставки организовала российская фирма "Мотор-Плейс".На все автомобили действует гарантия три года и 100 тысяч километров пробег, пишет издание.
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россия, авто, honda, внедорожники
Экономика, РОССИЯ, Авто, Honda, внедорожники
16:09 27.11.2024
 
Россиянам пообещали привезти обновленный Honda Vezel. Цена удивит

Motor: россиянам пообещали привезти обновленный Honda Vezel за 3,9 млн рублей

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовые японские праворульные кроссоверы
Новые японские праворульные кроссоверы - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Кроссовер Honda Vezel 2025 года выпуска появится на российском рынке, сообщило издание Motor.
Отмечается, что в честь своего десятилетнего юбилея модель будет иметь расширенное оснащение. При этом в России его предложат в трех версиях: Lifestyle, Executive и Elegance (по цене от 3 890 000 рублей с учетом скидок).
По данным издания, Honda Vezel для российского рынка будет иметь 1,5-литровый бензиновый "атмосферник" мощностью 124 лошадиных силы, передний привод и коробку передач — вариатор. Заявленный расход топлива в смешанном цикле будет составлять 6,3 литра на 100 километров.
В публикации сказано, что на модель 2025 года установили 18-дюймовые колесные диски и светодиодные фары. Она имеет панорамную крышу с защитой от ультрафиолетовых лучей. Для сидений доступны 12 вариантов трансформации. При этом задние сиденья складываются вверх для возможности использования всего пространства от пола до потолка. Начальная комплектация Lifestyle оборудована семидюймовой цифровой приборной панелью и девятидюймовым экраном мультимедийной системы. Версия Elegance имеет диагональ центрального дисплея 10,1 дюйма. Также заявлен комплекс фирменных систем безопасности Honda Sensing, содержащий в себе адаптивный круиз-контроль, системы торможения для предотвращения столкновений, удержания в полосе движения, предотвращения выезда с дороги, распознавания знаков, мониторинга слепых зон, а также контроля поперечного движения при движении задним ходом. Комплектации Lifestyle и Executive будут иметь систему управления спуском с холма, автоматически регулирующей скорость в диапазоне от 0 до 20 км/ч.
Motor напомнило, что появление Honda Vezel на российском рынке анонсировали в 2023 году и из КНР начали поставлять восемь моделей японской марки. Поставки организовала российская фирма "Мотор-Плейс".
На все автомобили действует гарантия три года и 100 тысяч километров пробег, пишет издание.
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ЭкономикаРОССИЯАвтоHondaвнедорожники
 
 
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