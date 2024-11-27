https://1prime.ru/20241127/honda-853130904.html

Россиянам пообещали привезти обновленный Honda Vezel. Цена удивит

Россиянам пообещали привезти обновленный Honda Vezel. Цена удивит - 27.11.2024, ПРАЙМ

Россиянам пообещали привезти обновленный Honda Vezel. Цена удивит

Кроссовер Honda Vezel 2025 года выпуска появится на российском рынке, сообщило издание Motor. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T16:09+0300

2024-11-27T16:09+0300

2024-11-27T16:09+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Кроссовер Honda Vezel 2025 года выпуска появится на российском рынке, сообщило издание Motor. Отмечается, что в честь своего десятилетнего юбилея модель будет иметь расширенное оснащение. При этом в России его предложат в трех версиях: Lifestyle, Executive и Elegance (по цене от 3 890 000 рублей с учетом скидок).По данным издания, Honda Vezel для российского рынка будет иметь 1,5-литровый бензиновый "атмосферник" мощностью 124 лошадиных силы, передний привод и коробку передач — вариатор. Заявленный расход топлива в смешанном цикле будет составлять 6,3 литра на 100 километров.В публикации сказано, что на модель 2025 года установили 18-дюймовые колесные диски и светодиодные фары. Она имеет панорамную крышу с защитой от ультрафиолетовых лучей. Для сидений доступны 12 вариантов трансформации. При этом задние сиденья складываются вверх для возможности использования всего пространства от пола до потолка. Начальная комплектация Lifestyle оборудована семидюймовой цифровой приборной панелью и девятидюймовым экраном мультимедийной системы. Версия Elegance имеет диагональ центрального дисплея 10,1 дюйма. Также заявлен комплекс фирменных систем безопасности Honda Sensing, содержащий в себе адаптивный круиз-контроль, системы торможения для предотвращения столкновений, удержания в полосе движения, предотвращения выезда с дороги, распознавания знаков, мониторинга слепых зон, а также контроля поперечного движения при движении задним ходом. Комплектации Lifestyle и Executive будут иметь систему управления спуском с холма, автоматически регулирующей скорость в диапазоне от 0 до 20 км/ч.Motor напомнило, что появление Honda Vezel на российском рынке анонсировали в 2023 году и из КНР начали поставлять восемь моделей японской марки. Поставки организовала российская фирма "Мотор-Плейс".На все автомобили действует гарантия три года и 100 тысяч километров пробег, пишет издание.

https://1prime.ru/20241127/avto-853104891.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, honda, внедорожники