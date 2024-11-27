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Инфляция в России на 25 ноября составила 8,78 процента
Инфляция в России на 25 ноября составила 8,78 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
Инфляция в России на 25 ноября составила 8,78 процента
Инфляция в России на 25 ноября составила 8,78% в годовом выражении после 8,68% на 18 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:13+0300
2024-11-27T19:13+0300
2024-11-27T19:13+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 25 ноября составила 8,78% в годовом выражении после 8,68% на 18 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,66% против 0,73% неделей ранее. "Темпы роста цен на плодоовощную продукцию снизились до 3,8% при снижении темпов роста цен на картофель, огурцы, помидоры, а также некоторые овощи борщевого набора. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен снизились до 0,32%. На говядину темпы роста цен снизились до 0,08%. Продолжил дешеветь сахар. Динамика цен на молоко и молочную продукцию составила 0,88%, на хлеб и хлебобулочные изделия – 0,43%", - говорится в обзоре. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,15% против роста на 0,12% неделей ранее. Что касается услуг, темпы роста цен замедлились до 0,17% с 0,25% на минувшей неделе.
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россия, минэкономразвития рф, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ, инфляция в России
Инфляция в России на 25 ноября составила 8,78 процента
МЭР: инфляция в России на 25 ноября составила 8,78% в годовом выражении
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 25 ноября составила 8,78% в годовом выражении после 8,68% на 18 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,66% против 0,73% неделей ранее.
"Темпы роста цен на плодоовощную продукцию снизились до 3,8% при снижении темпов роста цен на картофель, огурцы, помидоры, а также некоторые овощи борщевого набора. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен снизились до 0,32%. На говядину темпы роста цен снизились до 0,08%. Продолжил дешеветь сахар. Динамика цен на молоко и молочную продукцию составила 0,88%, на хлеб и хлебобулочные изделия – 0,43%", - говорится в обзоре.
В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,15% против роста на 0,12% неделей ранее. Что касается услуг, темпы роста цен замедлились до 0,17% с 0,25% на минувшей неделе.
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