https://1prime.ru/20241127/inflyatsiya-853137280.html

Инфляция в России на 25 ноября составила 8,78 процента

Инфляция в России на 25 ноября составила 8,78 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ

Инфляция в России на 25 ноября составила 8,78 процента

Инфляция в России на 25 ноября составила 8,78% в годовом выражении после 8,68% на 18 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:13+0300

2024-11-27T19:13+0300

2024-11-27T19:13+0300

экономика

россия

минэкономразвития рф

инфляция в россии

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 25 ноября составила 8,78% в годовом выражении после 8,68% на 18 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,66% против 0,73% неделей ранее. "Темпы роста цен на плодоовощную продукцию снизились до 3,8% при снижении темпов роста цен на картофель, огурцы, помидоры, а также некоторые овощи борщевого набора. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен снизились до 0,32%. На говядину темпы роста цен снизились до 0,08%. Продолжил дешеветь сахар. Динамика цен на молоко и молочную продукцию составила 0,88%, на хлеб и хлебобулочные изделия – 0,43%", - говорится в обзоре. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,15% против роста на 0,12% неделей ранее. Что касается услуг, темпы роста цен замедлились до 0,17% с 0,25% на минувшей неделе.

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