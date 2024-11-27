https://1prime.ru/20241127/kiberbezopasnost-853128427.html

"ГЛОНАСС" запустит пилотный проект в сфере автомобильной кибербезопасности

"ГЛОНАСС" запустит пилотный проект в сфере автомобильной кибербезопасности - 27.11.2024, ПРАЙМ

"ГЛОНАСС" запустит пилотный проект в сфере автомобильной кибербезопасности

Оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" АО "ГЛОНАСС" в январе запустит пилотный проект в области автомобильной кибербезопасности для выявления уязвимости в... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T15:31+0300

2024-11-27T15:31+0300

2024-11-27T15:31+0300

россия

глонасс

авто

пилотный проект

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" АО "ГЛОНАСС" в январе запустит пилотный проект в области автомобильной кибербезопасности для выявления уязвимости в системах безопасности современных машин, сообщил глава компании Алексей Райкевич. "Старт этого пилота уже будет. ... Мы планируем его в середине января. ... В рамках пилота мы хотим как раз подсветить уязвимости современных автомобилей и показать современные механизмы, которые уже … обкатаны, уже продемонстрировали свою эффективность", - сказал Райкевич, выступая в Госдуме на комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи. По его словам, АО "ГЛОНАСС" реализует этот проект совместно с ФГУП "НАМИ", а также с подведомственной организацией Минпромторга - компанией GAMMA, при поддержке Минпромторга и Минтранса. "И следующие четыре месяца… это уже демонстрация эффективности работы вот такого так называемого VSOCа. То есть это... vehicle security operation center - центр борьбы с киберугрозой", - пояснил глава компании.

https://1prime.ru/20241127/remen-853117314.html

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россия, глонасс, авто, пилотный проект