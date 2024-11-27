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"ГЛОНАСС" запустит пилотный проект в сфере автомобильной кибербезопасности - 27.11.2024, ПРАЙМ
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"ГЛОНАСС" запустит пилотный проект в сфере автомобильной кибербезопасности
"ГЛОНАСС" запустит пилотный проект в сфере автомобильной кибербезопасности - 27.11.2024, ПРАЙМ
"ГЛОНАСС" запустит пилотный проект в сфере автомобильной кибербезопасности
Оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" АО "ГЛОНАСС" в январе запустит пилотный проект в области автомобильной кибербезопасности для выявления уязвимости в... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T15:31+0300
2024-11-27T15:31+0300
россия
глонасс
авто
пилотный проект
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" АО "ГЛОНАСС" в январе запустит пилотный проект в области автомобильной кибербезопасности для выявления уязвимости в системах безопасности современных машин, сообщил глава компании Алексей Райкевич. "Старт этого пилота уже будет. ... Мы планируем его в середине января. ... В рамках пилота мы хотим как раз подсветить уязвимости современных автомобилей и показать современные механизмы, которые уже … обкатаны, уже продемонстрировали свою эффективность", - сказал Райкевич, выступая в Госдуме на комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи. По его словам, АО "ГЛОНАСС" реализует этот проект совместно с ФГУП "НАМИ", а также с подведомственной организацией Минпромторга - компанией GAMMA, при поддержке Минпромторга и Минтранса. "И следующие четыре месяца… это уже демонстрация эффективности работы вот такого так называемого VSOCа. То есть это... vehicle security operation center - центр борьбы с киберугрозой", - пояснил глава компании.
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россия, глонасс, авто, пилотный проект
РОССИЯ, ГЛОНАСС, Авто, пилотный проект
15:31 27.11.2024
 
"ГЛОНАСС" запустит пилотный проект в сфере автомобильной кибербезопасности

АО "ГЛОНАСС" в январе запустит пилот в сфере автомобильной кибербезопасности

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСветофор
Светофор - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" АО "ГЛОНАСС" в январе запустит пилотный проект в области автомобильной кибербезопасности для выявления уязвимости в системах безопасности современных машин, сообщил глава компании Алексей Райкевич.
"Старт этого пилота уже будет. ... Мы планируем его в середине января. ... В рамках пилота мы хотим как раз подсветить уязвимости современных автомобилей и показать современные механизмы, которые уже … обкатаны, уже продемонстрировали свою эффективность", - сказал Райкевич, выступая в Госдуме на комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи.
По его словам, АО "ГЛОНАСС" реализует этот проект совместно с ФГУП "НАМИ", а также с подведомственной организацией Минпромторга - компанией GAMMA, при поддержке Минпромторга и Минтранса.
"И следующие четыре месяца… это уже демонстрация эффективности работы вот такого так называемого VSOCа. То есть это... vehicle security operation center - центр борьбы с киберугрозой", - пояснил глава компании.
#Мужчина за рулем - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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РОССИЯГЛОНАССАвтопилотный проект
 
 
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