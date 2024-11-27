Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg: японские автопроизводители не справились с конкуренцией Китая - 27.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241127/konkurent-853122430.html
Bloomberg: японские автопроизводители не справились с конкуренцией Китая
Bloomberg: японские автопроизводители не справились с конкуренцией Китая - 27.11.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: японские автопроизводители не справились с конкуренцией Китая
По мере того как наступление Китая на мировую автомобильную промышленность набирает обороты, японские лидеры в отрасли становятся одними из самых крупных жертв, | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T12:41+0300
2024-11-27T12:41+0300
японские автомобили
китайские авто
конкуренция
ввозные пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/13/843121393_0:3:3166:1784_1920x0_80_0_0_5b5ff0be98f4b7806d8a5a6d603fc8a5.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. По мере того как наступление Китая на мировую автомобильную промышленность набирает обороты, японские лидеры в отрасли становятся одними из самых крупных жертв, передает издание Bloomberg. В самом Китае, на крупнейшем в мире автомобильном рынке, японские автопроизводители борются за выживание, в то время как местные производители наполняют автосалоны электромобилями. Те же китайские компании продвигаются в Юго-Восточную Азию, быстро завоевывая позиции в том, что долгое время было оплотом таких традиционных брендов, как Toyota, Honda и Mitsubishi. Японские автопроизводители понесли наибольшие потери доли рынка среди всех автопроизводителей в период с 2019 по 2024 год в Китае, Сингапуре, Таиланде, Малайзии и Индонезии, следует из эксклюзивного анализа данных о продажах и регистрации автомобилей, проведенного агентством Bloomberg. В то время как Toyota, автопроизводитель №1 в мире по объему продаж, по-прежнему удерживает свои позиции в некоторых сегментах, таких как пикапы, общая картина вызывает беспокойство у компаний, которые когда-то считались лидерами в области эффективности и надежности. Репутация Японии как производителя автомобилей в массовом масштабе также снижается. Если два десятилетия назад на долю островного государства приходилось более пятой части мирового производства автомобилей, то сейчас этот показатель снизился до 11%. Китай является крупнейшим в мире центром автомобилестроения. Однако тарифы на электромобили китайского производства, которые экспортируются в Европу и США, вынуждают многие компании задуматься о локализации производства, чтобы избежать штрафных санкций, и подталкивают BYD и другие корпорации к дальнейшему расширению рынков для удовлетворения своих глобальных амбиций. Преимущество Китая состоит в производстве недорогих аккумуляторов и способности компаний налаживать цепочки поставок за рубеж, ориентируясь на другие рынки,. Именно эти фактуры могут дать им преимущество в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, сообщает Bloomberg Intelligence. Старший автомобильный аналитик Bloomberg Intelligence Тацуо Йошида отметил, что китайские производители продолжают удваивать свои позиции даже в условиях ограничений, поскольку смогли выйти на рынок задолго до введения повышенных сборов.
https://1prime.ru/20241127/korroziya-853119085.html
https://1prime.ru/20241127/remen-853117314.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/13/843121393_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_63521c56b2c33b025c984bd3c888dba7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
японские автомобили, китайские авто, конкуренция, ввозные пошлины
японские автомобили, китайские авто, конкуренция, ввозные пошлины
12:41 27.11.2024
 
Bloomberg: японские автопроизводители не справились с конкуренцией Китая

Bloomberg: китайские автопроизводители обходят японских конкурентов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. По мере того как наступление Китая на мировую автомобильную промышленность набирает обороты, японские лидеры в отрасли становятся одними из самых крупных жертв, передает издание Bloomberg.
В самом Китае, на крупнейшем в мире автомобильном рынке, японские автопроизводители борются за выживание, в то время как местные производители наполняют автосалоны электромобилями. Те же китайские компании продвигаются в Юго-Восточную Азию, быстро завоевывая позиции в том, что долгое время было оплотом таких традиционных брендов, как Toyota, Honda и Mitsubishi.
Японские автопроизводители понесли наибольшие потери доли рынка среди всех автопроизводителей в период с 2019 по 2024 год в Китае, Сингапуре, Таиланде, Малайзии и Индонезии, следует из эксклюзивного анализа данных о продажах и регистрации автомобилей, проведенного агентством Bloomberg.
В то время как Toyota, автопроизводитель №1 в мире по объему продаж, по-прежнему удерживает свои позиции в некоторых сегментах, таких как пикапы, общая картина вызывает беспокойство у компаний, которые когда-то считались лидерами в области эффективности и надежности.
Стоянка - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
СМИ: в 2025 году вырастет стоимость одной услуги для авто
11:15
Репутация Японии как производителя автомобилей в массовом масштабе также снижается. Если два десятилетия назад на долю островного государства приходилось более пятой части мирового производства автомобилей, то сейчас этот показатель снизился до 11%.
Китай является крупнейшим в мире центром автомобилестроения. Однако тарифы на электромобили китайского производства, которые экспортируются в Европу и США, вынуждают многие компании задуматься о локализации производства, чтобы избежать штрафных санкций, и подталкивают BYD и другие корпорации к дальнейшему расширению рынков для удовлетворения своих глобальных амбиций.
Преимущество Китая состоит в производстве недорогих аккумуляторов и способности компаний налаживать цепочки поставок за рубеж, ориентируясь на другие рынки,. Именно эти фактуры могут дать им преимущество в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, сообщает Bloomberg Intelligence.
Старший автомобильный аналитик Bloomberg Intelligence Тацуо Йошида отметил, что китайские производители продолжают удваивать свои позиции даже в условиях ограничений, поскольку смогли выйти на рынок задолго до введения повышенных сборов.
#Мужчина за рулем - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
Исследование: водители в Москве стали чаще пристегивать ремень безопасности
10:26
 
японские автомобиликитайские автоконкуренцияввозные пошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала