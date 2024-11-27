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Bloomberg: японские автопроизводители не справились с конкуренцией Китая

Bloomberg: японские автопроизводители не справились с конкуренцией Китая - 27.11.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: японские автопроизводители не справились с конкуренцией Китая

По мере того как наступление Китая на мировую автомобильную промышленность набирает обороты, японские лидеры в отрасли становятся одними из самых крупных жертв, | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T12:41+0300

2024-11-27T12:41+0300

2024-11-27T12:41+0300

японские автомобили

китайские авто

конкуренция

ввозные пошлины

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. По мере того как наступление Китая на мировую автомобильную промышленность набирает обороты, японские лидеры в отрасли становятся одними из самых крупных жертв, передает издание Bloomberg. В самом Китае, на крупнейшем в мире автомобильном рынке, японские автопроизводители борются за выживание, в то время как местные производители наполняют автосалоны электромобилями. Те же китайские компании продвигаются в Юго-Восточную Азию, быстро завоевывая позиции в том, что долгое время было оплотом таких традиционных брендов, как Toyota, Honda и Mitsubishi. Японские автопроизводители понесли наибольшие потери доли рынка среди всех автопроизводителей в период с 2019 по 2024 год в Китае, Сингапуре, Таиланде, Малайзии и Индонезии, следует из эксклюзивного анализа данных о продажах и регистрации автомобилей, проведенного агентством Bloomberg. В то время как Toyota, автопроизводитель №1 в мире по объему продаж, по-прежнему удерживает свои позиции в некоторых сегментах, таких как пикапы, общая картина вызывает беспокойство у компаний, которые когда-то считались лидерами в области эффективности и надежности. Репутация Японии как производителя автомобилей в массовом масштабе также снижается. Если два десятилетия назад на долю островного государства приходилось более пятой части мирового производства автомобилей, то сейчас этот показатель снизился до 11%. Китай является крупнейшим в мире центром автомобилестроения. Однако тарифы на электромобили китайского производства, которые экспортируются в Европу и США, вынуждают многие компании задуматься о локализации производства, чтобы избежать штрафных санкций, и подталкивают BYD и другие корпорации к дальнейшему расширению рынков для удовлетворения своих глобальных амбиций. Преимущество Китая состоит в производстве недорогих аккумуляторов и способности компаний налаживать цепочки поставок за рубеж, ориентируясь на другие рынки,. Именно эти фактуры могут дать им преимущество в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, сообщает Bloomberg Intelligence. Старший автомобильный аналитик Bloomberg Intelligence Тацуо Йошида отметил, что китайские производители продолжают удваивать свои позиции даже в условиях ограничений, поскольку смогли выйти на рынок задолго до введения повышенных сборов.

https://1prime.ru/20241127/korroziya-853119085.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

японские автомобили, китайские авто, конкуренция, ввозные пошлины