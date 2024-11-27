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СМИ: в 2025 году вырастет стоимость одной услуги для авто - 27.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в 2025 году вырастет стоимость одной услуги для авто
СМИ: в 2025 году вырастет стоимость одной услуги для авто - 27.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: в 2025 году вырастет стоимость одной услуги для авто
В России значительно выросла стоимость антикоррозийной обработки, сообщил Telegram-канал "Shot Проверка". | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T11:15+0300
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зима
авто
обслуживание
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. В России значительно выросла стоимость антикоррозийной обработки, сообщил Telegram-канал "Shot Проверка"."Особенно проблема затронет "китайцев" — число жалоб на коррозию от владельцев новеньких авто, которым не больше четырех лет, увеличилось более чем на 35%", — предупредили авторы.Среди причин повышения цен отмечено подорожание материалов для оказания услуги. Так, цена битума выросла на 25%, составов цинкования - на 20%. Кроме того, наблюдается серьезная нехватка рабочей силы. Антикор-центр Lamark прогнозирует повышение стоимости обработки грузовых и коммерческих авто на 35-40%, легковых автомобилей - на 30%.
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зима, авто, обслуживание
зима, Авто, обслуживание
11:15 27.11.2024 (обновлено: 11:16 27.11.2024)
 
СМИ: в 2025 году вырастет стоимость одной услуги для авто

SHOT: в 2025-м антикоррозийная обработка авто станет слишком дорогой для россиян

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтоянка
Стоянка - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. В России значительно выросла стоимость антикоррозийной обработки, сообщил Telegram-канал "Shot Проверка".
"Особенно проблема затронет "китайцев" — число жалоб на коррозию от владельцев новеньких авто, которым не больше четырех лет, увеличилось более чем на 35%", — предупредили авторы.
Среди причин повышения цен отмечено подорожание материалов для оказания услуги. Так, цена битума выросла на 25%, составов цинкования - на 20%. Кроме того, наблюдается серьезная нехватка рабочей силы. Антикор-центр Lamark прогнозирует повышение стоимости обработки грузовых и коммерческих авто на 35-40%, легковых автомобилей - на 30%.
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