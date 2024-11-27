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Курс доллара стабилизируется на более низком уровне, считает Костин
Курс доллара стабилизируется на более низком уровне, считает Костин - 27.11.2024, ПРАЙМ
Курс доллара стабилизируется на более низком уровне, считает Костин
Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что курс доллара после нынешнего роста стабилизируется на более низком уровне. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:17+0300
2024-11-27T19:17+0300
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АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что курс доллара после нынешнего роста стабилизируется на более низком уровне. Ранее в среду курс доллара на рынке Forex перешагнул отметку в 110 рублей, курс евро в 115 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей. "Курс доллара сейчас вырос, я думаю, что он стабилизируется на более низком уровне все-таки", - сказал Костин журналистам. ЦБ РФ ранее в среду сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года.
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россия, втб, андрей костин, доллар
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, ВТБ, Андрей Костин, доллар
Курс доллара стабилизируется на более низком уровне, считает Костин
Костин полагает, что курс доллара стабилизируется на более низком уровне
АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что курс доллара после нынешнего роста стабилизируется на более низком уровне.
Ранее в среду курс доллара на рынке Forex перешагнул отметку в 110 рублей, курс евро в 115 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей.
"Курс доллара сейчас вырос, я думаю, что он стабилизируется на более низком уровне все-таки", - сказал Костин журналистам.
ЦБ РФ ранее в среду сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года.
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