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Силуанов посоветовал регионам России воздержаться от новых кредитов
Силуанов посоветовал регионам России воздержаться от новых кредитов - 27.11.2024, ПРАЙМ
Силуанов посоветовал регионам России воздержаться от новых кредитов
Минфин РФ призывает регионы воздержаться от привлечения дорогостоящих кредитов в банках до конца текущего года, при необходимости советует пользоваться... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T12:18+0300
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2024-11-27T12:18+0300
экономика
антон силуанов
кредит
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ призывает регионы воздержаться от привлечения дорогостоящих кредитов в банках до конца текущего года, при необходимости советует пользоваться инструментом казначейского кредита, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. "Сейчас некоторые регионы занимают или пытаются занимать у коммерческих банков. Это не самое правильное решение", - сказал Силуанов в ходе доклада по закону о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. "Мы готовы здесь подставлять плечо в части казначейских кредитов. Мы говорим о том, что этот механизм будет работать и в следующем году. Поэтому регионам, конечно, очень важно пройти остаток текущего года без каких-либо дополнительных увеличений дорогих заимствований в текущем году", - подчеркнул министр. Он также напомнил, что в законе о бюджете на 2025 год заложены 14 миллиардов рублей нераспределенных бюджетных трансфертов. Этими средствами Минфин готов воспользоваться для поддержки регионов, которые столкнутся с трудностями при исполнении бюджетов. При этом Силуанов подчеркнул, что ситуация с бюджетами в субъектах РФ в целом складывается положительно. Минфин ожидает прироста собственных доходов регионов в следующем году в целом на том же уровне, что и в текущем году - на 10%.
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антон силуанов, кредит
Экономика, Антон Силуанов, кредит
Силуанов посоветовал регионам России воздержаться от новых кредитов
Силуанов: регионам РФ пока стоит воздержаться от новых банковских кредитов
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ призывает регионы воздержаться от привлечения дорогостоящих кредитов в банках до конца текущего года, при необходимости советует пользоваться инструментом казначейского кредита, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
"Сейчас некоторые регионы занимают или пытаются занимать у коммерческих банков. Это не самое правильное решение", - сказал Силуанов в ходе доклада по закону о федеральном бюджете на 2025-2027 годы.
"Мы готовы здесь подставлять плечо в части казначейских кредитов. Мы говорим о том, что этот механизм будет работать и в следующем году. Поэтому регионам, конечно, очень важно пройти остаток текущего года без каких-либо дополнительных увеличений дорогих заимствований в текущем году", - подчеркнул министр.
Он также напомнил, что в законе о бюджете на 2025 год заложены 14 миллиардов рублей нераспределенных бюджетных трансфертов. Этими средствами Минфин готов воспользоваться для поддержки регионов, которые столкнутся с трудностями при исполнении бюджетов.
Силуанов отметил сокращение доходов от налога на прибыль в регионах
При этом Силуанов подчеркнул, что ситуация с бюджетами в субъектах РФ в целом складывается положительно. Минфин ожидает прироста собственных доходов регионов в следующем году в целом на том же уровне, что и в текущем году - на 10%.