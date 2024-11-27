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Силуанов посоветовал регионам России воздержаться от новых кредитов

Силуанов посоветовал регионам России воздержаться от новых кредитов - 27.11.2024, ПРАЙМ

Силуанов посоветовал регионам России воздержаться от новых кредитов

Минфин РФ призывает регионы воздержаться от привлечения дорогостоящих кредитов в банках до конца текущего года, при необходимости советует пользоваться... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T12:18+0300

2024-11-27T12:18+0300

2024-11-27T12:18+0300

экономика

антон силуанов

кредит

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ призывает регионы воздержаться от привлечения дорогостоящих кредитов в банках до конца текущего года, при необходимости советует пользоваться инструментом казначейского кредита, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. "Сейчас некоторые регионы занимают или пытаются занимать у коммерческих банков. Это не самое правильное решение", - сказал Силуанов в ходе доклада по закону о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. "Мы готовы здесь подставлять плечо в части казначейских кредитов. Мы говорим о том, что этот механизм будет работать и в следующем году. Поэтому регионам, конечно, очень важно пройти остаток текущего года без каких-либо дополнительных увеличений дорогих заимствований в текущем году", - подчеркнул министр. Он также напомнил, что в законе о бюджете на 2025 год заложены 14 миллиардов рублей нераспределенных бюджетных трансфертов. Этими средствами Минфин готов воспользоваться для поддержки регионов, которые столкнутся с трудностями при исполнении бюджетов. При этом Силуанов подчеркнул, что ситуация с бюджетами в субъектах РФ в целом складывается положительно. Минфин ожидает прироста собственных доходов регионов в следующем году в целом на том же уровне, что и в текущем году - на 10%.

https://1prime.ru/20241127/minfin-853120818.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон силуанов, кредит