https://1prime.ru/20241127/kurs-853134555.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 ноября - 27.11.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 39,33 копейки - до 14,8382 рубля, курс доллара - на 2,95 рубля, до 108,0104 рубля, курс... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T18:20+0300
2024-11-27T18:20+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 39,33 копейки - до 14,8382 рубля, курс доллара - на 2,95 рубля, до 108,0104 рубля, курс евро - на 2,6 рубля, до 113,0947 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20241127/rubl-853132322.html
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россия, курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 ноября
ЦБ: курс юаня 28 ноября — 14,84 руб, доллара — 108,01 руб, евро — 113,09 руб
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 39,33 копейки - до 14,8382 рубля, курс доллара - на 2,95 рубля, до 108,0104 рубля, курс евро - на 2,6 рубля, до 113,0947 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Эксперты назвали необходимые меры ЦБ в связи с ослаблением рубля