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Названы лидеры исследования вин российского производства

Названы лидеры исследования вин российского производства - 27.11.2024, ПРАЙМ

Названы лидеры исследования вин российского производства

Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров исследования белых и красных вин российского производства, среди основных факторов, влияющих на оценки, назвали... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T04:35+0300

2024-11-27T04:35+0300

2024-11-27T04:35+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров исследования белых и красных вин российского производства, среди основных факторов, влияющих на оценки, назвали развитие виноградарства и виноделия полного цикла, закладку новых современных виноградников при финансовой поддержке государства и технологическое развитие винодельческих производств, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта. В исследовании "Винного гида" приняли участие 194 образца белых вин от 88 торговых марок и 275 образцов красных вин от 105 производителей, говорится в сообщении. При этом были представлены все ключевые винодельческие регионы страны и небольшие виноградо-винодельческие зоны, только набирающие обороты. Наибольшее число вин в исследовании пришлось на Краснодарский край, на втором месте Крым и Севастополь. Также эксперты исследовали продукцию из долины Дона, Дагестана, Нижней Волги, Самары, Алании (Республика Северная Осетия) и Ставрополья, дополнили в организации. Лидирующими сортами белых вин стали Рислинг, Совиньон Блан и Шардоне. Наиболее высокие оценки в 88 баллов в категории сухих белых вин разделили два образца из Краснодарского края региона Кубань: "Gunko Winery. Совиньон Блан" и "Мысхако. Blanc Out. Рислинг". Также в топ сухих белых вин вошли "Мернуар. Рислинг" и "Gunko Winery. Рислинг". Среди полусладких белых вин лидером стал "ЗБ Вайн. Мускат", добавили эксперты. Лучшим полусухим белым вином признали "Фанагорию. Ф-Стиль. Рислинг", а другими высококачественными белыми полусухими стали "Alma Valley. Рислинг" и "Собер Баш. Грани. Кумшацкий", говорится в сообщении. "Динамика роста качества российских полусухих белых вин - одна из наиболее впечатляющих во всем исследовании. Если в 2019 году вин этой категории, соответствовавших повышенному стандарту Роскачества, была всего треть от общего количества исследованных полусухих образцов, то сейчас доля белых полусухих высокого качества - 88%, и эти образцы по праву занимают место в общем топе исследования", - отметила руководитель "Винного гида России" и директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Олеся Латышева. Рейтинг выдержанных белых вин возглавили три образца из Краснодарского края: "Скалистый Берег Шардоне", "Mantra Estate Совиньон Блан" и "Абрау-Дюрсо Рислинг". Лучшим коллекционным белым вином исследования стало "Фанагория Декантер Шардоне". Лидерами среди белых фермерских вин стали "Сенетх Ркацители", "Dubinin Winery Рислинг" и "Винодельня Романов Совиньон Блан", говорится в сообщении. Наиболее высокие оценки в категории ординарных сухих красных вин получили "Собер Баш. Трезвая голова. Каберне Совиньон – Каберне Фран", "Усадьба Александровская. Каберне Совиньон – Мерло – Каберне Фран" и "Каффа. Саперави". Из выдержанных красных вин эксперты выделили "Inkerman. Эритаж. Инджи. Авторский купаж", "Эссе. Сира" и "Винодельня Кочетова. Саперави". Лидерами полусухих красных вин стали "Мысхако. Каберне Совиньон. Black Out", "Pafos Divine. Каберне Совиньон" и "Донское. Голубок". Лучшим полусладким красным назвали "Сокровища Крыма Бастардо", дополнили в организации. Среди вин, выпускаемых небольшими тиражами на отечественных винодельнях с выдержкой в дубовых бочках, три образца из Краснодарского Края: "Усадьба Дивноморское Ребо", "Шато де Талю Мерло Резерв" и "Фанагория Формула Q". Лучшим коллекционным красным вином исследования стало "Фанагория Декантер Саперави". Из фермерских красных вин наиболее высоко оценили "KD. Константин Дзитоев. Галиат Гранд Резерв", "KD. Константин Дзитоев. Майли Гранд Резерв", и "Винодельня Узунов. Моно. Саперави", причем лидер "фермерской" части сегмента Константин Дзитоев вошел в тройку лучших вин всего текущего года, получив одну из самых высоких оценок - более 89 баллов - и продемонстрировав потенциал Алании как региона создания вин высочайшего качества, пояснили в Роскачестве. "В числе основных факторов, влияющих на дегустационную оценку вина, эксперты выделяют: Развитие виноградарства и виноделия полного цикла. Закладка новых современных виноградников при финансовой поддержке государства. Технологическое развитие винодельческих производств", - заключили в организации.

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