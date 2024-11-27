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На Украине предупредили о новом средстве Трампа против Зеленского - 27.11.2024, ПРАЙМ
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На Украине предупредили о новом средстве Трампа против Зеленского
На Украине предупредили о новом средстве Трампа против Зеленского - 27.11.2024, ПРАЙМ
На Украине предупредили о новом средстве Трампа против Зеленского
Результаты опроса социологической службы Gallup, проведенного среди украинцев, могут стать главным аргументом Трампа при склонении главы киевского режима... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T10:39+0300
2024-11-27T10:39+0300
спецоперация на украине
дональд трамп
владимир зеленский
украина
мирные переговоры
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Результаты опроса социологической службы Gallup, проведенного среди украинцев, могут стать главным аргументом Трампа при склонении главы киевского режима Владимира Зеленского к мирным переговорам с Москвой, сообщает издание "Страна".Так, стало известно, что 52% украинцев хотели бы максимально ускорить процесс мирного урегулирования конфликта с Москвой. За продолжение боевых действий высказались 38% граждан. Агентство отметило, что результаты проведенного опроса впервые с 2022 года продемонстрировали перевес в сторону заключения мира."Результаты попадут в руки Трампа и его окружения. И когда будет разговор &lt;...&gt; с самим Зеленским, американские визави скажут в ответ на призыв продолжать &lt;...&gt; поддержку Украины, мол, подождите, цифры говорят, что ваше общество хочет мира, а не дальнейшей войны", - подчеркнули авторы статьи.Авторы также отметили, что желание украинского народа продолжать войну является главным аргументом киевского режима при отрицании переговоров. Однако реальные результаты свидетельствуют о значительных изменениях в положении дел.
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дональд трамп, владимир зеленский, украина, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, УКРАИНА, мирные переговоры
10:39 27.11.2024
 
На Украине предупредили о новом средстве Трампа против Зеленского

"Страна": опрос Gallup среди украинцев поможет Трампу принудить Киев к миру

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Результаты опроса социологической службы Gallup, проведенного среди украинцев, могут стать главным аргументом Трампа при склонении главы киевского режима Владимира Зеленского к мирным переговорам с Москвой, сообщает издание "Страна".
Так, стало известно, что 52% украинцев хотели бы максимально ускорить процесс мирного урегулирования конфликта с Москвой. За продолжение боевых действий высказались 38% граждан. Агентство отметило, что результаты проведенного опроса впервые с 2022 года продемонстрировали перевес в сторону заключения мира.
"Результаты попадут в руки Трампа и его окружения. И когда будет разговор <...> с самим Зеленским, американские визави скажут в ответ на призыв продолжать <...> поддержку Украины, мол, подождите, цифры говорят, что ваше общество хочет мира, а не дальнейшей войны", - подчеркнули авторы статьи.
Авторы также отметили, что желание украинского народа продолжать войну является главным аргументом киевского режима при отрицании переговоров. Однако реальные результаты свидетельствуют о значительных изменениях в положении дел.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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Спецоперация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийУКРАИНАмирные переговоры
 
 
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